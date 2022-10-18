童途有「理」：在青春期保持肌肉柔軟度

【明報專訊】步入青春期，很多時都會出現不同程度的下肢莫名疼痛、肌力及柔軟度減弱、協調及平衡力不穩定等狀况。這是由於青春期骨骼生長加速，但肌肉和肌腱的發育速度跟不上，因此肌肉和肌腱會變得繃緊，柔軟度變差。若肌肉及軟組織發展未能持續配合，或變得不對稱，除了會影響姿勢，亦會因「動作代償」而引起肌肉痠痛。

肌肉繃緊較難發力

青少年的「快速發育期」大約由11歲開始，一般持續18至24個月不等，女孩子一般較男孩子快進入此階段。手腳的發育比軀幹快，有時候會因生長過快而變得不對稱，導致短暫的手腳長度不一。若雙腿骨骼長短不同，加上姿勢持續不當，或引發暫時的脊椎側彎。另外，肌肉在繃緊的狀態下運作，令肌肉較難發力，加上骨骼急速拉長，而新增生的部分仍很脆弱，容易引致受傷甚至骨折。至於膝痛，可能是因小腿脛骨快速拉長，令膝蓋骨下方與肌腱的交接處受壓力，引致「成長痛」，有時候會影響孩子的活動，不過也是過渡問題。

恆常伸展 紓緩肌肉和骨骼發展不平衡

透過恆常伸展，可以紓緩肌肉和骨骼發展的不平衡。以下介紹幾個下肢動態伸展動作，可鼓勵孩子在運動前作為熱身，每個動作最少做1分鐘；運動後則宜做靜態伸展，讓肌肉放鬆。

1. 鐘擺腳

身體站直，雙手叉腰或用一手扶椅子，重心移到左腳以單腳站立，右腳伸直往前後像鐘擺般放鬆擺動。換腳重複。

2. 弓步蹲

身體站直，兩腳與肩同寬，一腳盡量往前跨，保持背部挺直，兩膝彎曲蹲下，直到前膝約呈90度直角，但不超過腳掌，後腳膝蓋差不多碰到地面。然後兩腳一起發力往上推至雙腳伸直，回到站直姿勢。換腳重複。

3. 交替側弓步

雙腳打開，約2至3個肩寬度，右膝彎曲，左腳伸直，向右側往下蹲，當身體蹲到最下方時左手觸碰右側腳背，之後雙腳位置不變，轉換重心至左側，左腳彎曲，右腳伸直，向左側往下蹲，用右手觸碰左腳腳背。重複動作。

若孩子在發育期間有不尋常的疼痛，或做伸展運動後仍有不適，可向醫生或物理治療師查詢。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳蕙婷（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]