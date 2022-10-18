善養救未來：別說「不要哭」「不要怕」

【明報專訊】人人都有情緒。有些人將情緒分好壞，例如開心是好，憤怒是壞。彷彿好情緒令事情變好，壞情緒就令事情變差。實際上，情緒不分好壞，只是我們回應不同處境的方式，每個表達出來的情緒都有其作用。「善養」要點之一，是接納孩子有表達情緒的需要，父母需要同理孩子的情緒，同時也接納自己的情緒需要。

大女兒3歲時，一次帶她上學途中，我們出乎意料地經歷了一趟深深接納情緒的旅程。那天，明明沒特別事情發生，女兒在港鐵月台上忽然失控大哭。我問她發生什麼事，她也說不出，只是歇斯底里地哭鬧，甚至躺在地上嚎哭。眼看快要遲到，心裏着急，用盡方法安撫都無效。月台上承受着旁人目光，連月台助理也前來關心，作為爸爸，頃刻也感到有點憤怒與無助。

我曾想過強行帶走她、責罵她等，但心知解決不到問題。當下，我毅然抱起女兒，坐在月台上的椅子上，溫柔而堅定地說：「我看見你很不開心，不停地哭，但爸爸問你原因你說不出來，爸爸也不知道如何幫你。我現在也着急了，也有些不開心，我要先處理好自己的情緒。接下來的5分鐘，我會做些呼吸練習，你可以繼續哭、繼續叫，待爸爸的情緒平復過來，我們再一同處理。」

接着，我專注自己的呼吸，連結自己的內心，一直覺察着自己有什麼念頭走出來，不時向女兒解說，我現在正在呼氣、吸氣。就在這個歷程中，我了解到自己憤怒的來源不止是無助，還有介懷別人的目光、擔憂遲到，也對女兒說不出原因的哭叫感到生氣等。在覺察呼吸的過程中，我獲得內心的平靜，清楚自己的思緒，漸漸能接受自己的憤怒、無助及擔憂。我沒再探究女兒哭鬧的原因，只是等待她情緒平復。在這短短幾分鐘，我們沒有對話、對望，我緊抱着她，讓她知道我與她同在，確保她安全，接納她這一刻就是有情緒。最後我的平靜感染到她，她自然地停止哭泣，並表示準備好上學。我抱着她靠在我的肩上，便一起回校了。

覺察情緒爆發 比尋因更優先

這趟旅程，讓我更深體會善養的原則及理念，當情緒爆發時，首要並非追尋原因，而是覺察自己及孩子的情緒，接納這些情緒出現，問題定必會有所緩和。

日常生活中，父母常常否定孩子情緒，例如小孩跌倒後哭着等待父母幫忙，有父母說「無事、唔痛」 ，或帶有性別定型地回應「男孩子應該要勇敢，不需要哭」等；孩子之間發生衝突後，憤怒或無助地找父母求助，有父母會回應「小事，不用哭」。

「你可以的，不要放棄！」 幫不到孩子

筆者是一名歷奇教練，在帶領小朋友玩攀石或高空繩網時，常見有小朋友因為恐懼或缺乏安全感，在半空中向父母表示「好驚！唔想玩」，很多父母都會回應說「勇敢一點，繼續！」、「你可以的，不要放棄！」

父母可能認為，否定了情緒便解決了問題。然而，當孩子說痛，以「無事、不痛」回應後，孩子的痛真的會消失嗎？當父母以「不用怕、要勇敢」來回應孩子的懼怕，孩子實際上接收的信息是：「我不應該驚，我不夠勇敢」。下次，父母可以試說「跌倒真的很痛呢，告知我哪裏痛？」、「和朋友爭執，一定不好受吧？」、「這麼高，爸媽也會感到很害怕啊」。當父母能接納孩子的情緒，孩子感到受認同、肯定、關心，便更有力量去克服當下困難。

文：Stephen Ma，一名社工爸爸

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]