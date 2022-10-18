潮媽寶典：當了媽，請繼續翩翩起舞吧！

【明報專訊】俞孟君（Eve）曾是專業芭蕾舞者，是舞台上閃耀的白天鵝，當媽後用新方式延續熱愛的事業，開辦舞蹈學校助成人圓夢。課堂上，只要柴可夫斯基的音樂響起，學生都能暫忘身分，隨音樂旋轉跳躍，踮腳舞動。

Eve是為芭蕾而生的，從小在台灣地區接受訓練，曾旅歐習舞，足迹遍佈多地。她亦曾為台灣室內芭蕾舞團著名成員，參演多項大型演出並擔任重要角色。此外，Eve還是個芭蕾舞教師，從17歲教舞至今超過20年。她最喜歡教導成人習舞：「教小朋友跳舞有點babysitter的感覺，要陪他們玩，把一堂課設計得很有趣，教成人就是毋須包裝的芭蕾課，更純粹。」

2008年底，Eve當時的男友（現在老公）希望在香港開設巴西戰舞教室，原本只是來港進修舞蹈的她也開設針對成人的芭蕾舞蹈班。沒想到十幾年間，由最初的一兩個學生發展到好幾百個學生，更拓展到有兩間工作室。

其間，Eve生下了兩個兒子：「2010年，我經營着第一間工作室，兼任一些客席演出，就連懷孕初期亦上台演出，做高難度動作。2016年，在我二胎坐月後一個月，便租下中環的舞蹈室。我不是一個會去想有多麼困難的人。我的學生想多上一些課，有更大及更方便的場地，那我就努力滿足吧。」

在寸土寸金的香港租下兩個工作室，絕對有租金壓力，Eve坦言自己教舞，出於理想多於金錢的考慮︰「我的理想就是讓學生快樂舞蹈，大家毋須比較高下。這些年我做到了！我的學生有男有女，來自各行各業，有的是叱咤職場的女強人，有的是妙手回春的醫生，有的是平凡的全職媽媽。進入舞蹈室，我們就是一群愛跳舞的人湊在一起享受芭蕾，我會幫他們編舞，找機會安排舞台演出圓夢。他們感受到進步，亦很受鼓舞，我作為老師看到轉變更鼓舞更欣慰，大大的成就感呢！」

潮媽代代相傳

在Eve瘦削的身形下蘊藏着無窮的力量，她驕傲地承認︰「我心目中的潮媽就是我媽啊！她已經70多歲，還在不斷學習，前段時間還在表演孔廟的佾舞、表演太極，到現在還能下一字馬，非常享受人生。當我遇到育兒難題，我會想媽媽以前是怎麼養育我的，我是不是也能套用這些方法。時常想起當年媽媽是如何支持我，讓我成為這樣一個一把年紀還在努力追夢的人。」

Eve坦言自己是佛系媽媽，一直跟着感覺走，沒有為兒子提前制訂計劃，也沒有過多干預他們的發展。筆者相信媽媽對孩子的影響是潛移默化的，Eve的兩個兒子未來一定會有自己的夢想，愛自己的選擇，做自己覺得正確的事情！所以，媽媽們，當了媽，也請繼續優雅地翩翩起舞吧！

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]