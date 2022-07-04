「鬼」咁好玩：「Trick-or-Treat」無停手 Halloween嘩鬼闖進樂園嚇餐飽

殭屍飲品——為配合Halloween氣氛，園內指定餐廳和小食亭推出造型鬼馬的小食和飲品，這「桶」「殭屍小姐」是以雪碧為主的冰涼飲料，一啖透心涼。（$48/桶）（林靄怡攝）

即場化妝——忘記扮鬼扮馬入場？不要緊，駐場專業化妝師讓大家可以選擇在面部或手臂繪上可愛南瓜、神秘蝙蝠或染血眼球等彩繪圖案。（$120/個）（機構提供）

「起格」太空船——「起格」的牛牛和太空船是「『格』新園宇宙」的場景之一，大家除了到來打卡，也可打開手機程式即時玩遊戲，拯救園宇宙！（機構提供）

滿載而歸——一身Halloween歡樂造型打扮的哥哥姐姐，手上均有很多糖果和小禮物，只要上前跟他們玩小遊戲，便可贏得獎品回家！（林靄怡攝）

【明報專訊】Halloween可說是繼聖誕之後，最受小朋友歡迎的節日之一，除了可以扮鬼扮馬，更可以吃糖果吃個飽！本地三大樂園現正舉行Halloween活動，一於打開這本Halloween嘩鬼手冊，爸媽們可以為孩子盡情安排一個圓滿的「Trick-or-Treat」行程。

文︰顏燕雯

「哈囉喂」掃手機 拯救園宇宙

海洋公園「哈囉喂」向來是大小嘩鬼必到的Halloween派對勝地，即使無膽入鬼屋，仍然有很多適合一家大細的活動讓大家參與！今年小朋友可以貼緊潮流，利用手機程式玩遊戲。全新景點「『格』新園宇宙」中，不同的物件如大南瓜、蜘蛛、乳牛、太空船等都變成了像素化的模樣，原來這些都是虛擬世界中的遊戲角色，更準備入侵我們的地方！要拯救大家的話，小朋友可以在場內尋找二維碼，用手機對準掃一掃，隨即便可跳入虛擬世界，於手機中挑戰不同任務，保衛我們的家園！

「嘩鬼」演繹有趣小故事

玩完手機遊戲，又是時候郁動一下！在「格」新園宇宙旁的「挑機擂台陣」，於Halloween活動期間每天都有多場嘩鬼表演，主題包括「弊傢伙，糖仔唔見咗」、「失控大亂鬥」等圍繞Halloween和對戰遊戲的有趣小故事，由一班舞蹈員在台上為大家演繹，小朋友必定會嘩聲四起！而整個公園四周都有打扮可愛的演藝人員與大家一同玩「Trick-or-Treat」遊戲，只要按他們指示完成相關動作，便可獲得小禮物如糖果、貼紙、南瓜造型擦膠等，把糖果載得滿滿回家。

至於「哈囉喂」重點節目——4大鬼屋，則需額外購票入場，大家就要想清楚有無膽量接受挑戰了！4間鬼屋各有主題，如秦俑活現的「秦陵大逃脫」、可配合手機玩「捉鬼」遊戲的「惡靈廢墟」、闖入太空迷陣的「潛逃太凶艙」及滿佈恐怖娃娃的「咒偶」等，大部分以迷宮式路線及「未知」的恐懼來製造恐怖氣氛。鬼屋設定5歲以上才可進場，但由於驚嚇指數頗高，建議爸媽們先要衡量自己的小朋友接受程度，才決定是否參加。

■INFO

海洋公園哈囉喂全園祭2022

日期︰10月28至31日

開放時間︰上午10:00至晚上10:00

查詢︰入場費成人$360、3至11歲小童$216；進入指定3個哈囉喂全園祭景點$280（大小同價，持智紛全年入場證及無限FUN入場證$252）；進入指定4個哈囉喂全園祭景點$380（大小同價，持智紛全年入場證及無限FUN入場證$342）

網址︰bit.ly/3T9TYMa

[Happy PaMa 教得樂 第420期]