惡人反轉迪士尼 黑魔后現身

人氣角色——最新人氣王LinaBell穿上Halloween服飾，於小鎮影院「我與Duffy遊歷之旅」等候大家。（黃志東攝）

暗黑歌舞——惡名遠播的黑魔后首次加入「惡人舞動迪士尼」，大唱她的暗黑歌曲。（黃志東攝）

反斗奇兵南瓜頭——到達反斗奇兵大本營時，記得到以玩具好友三眼仔和彈弓狗造型的南瓜頭趣玩站換取糖果。（黃志東攝）

【明報專訊】每年9月、10月，迪士尼的氣氛都變得與平日不一樣，因為各大惡人都會開始出動！要數今年樂園必睇節目，必定是經典歌舞劇「惡人舞動迪士尼」，這齣以燈光、音樂及精彩舞蹈構成的迪士尼壞蛋主題歌舞表演，除了以往的惡人烏蘇拉、霍博士、加斯頓和嘉芙夫人外，今次還加入了《睡公主》奸角黑魔后，看過這齣電影的大小朋友都不會忘記她的邪惡魔咒，在歌舞表演中，她將會演繹經重新編曲的Once Upon a Dream，並與黑飛仙精靈在舞台上以熒光投影帶大家進入她的黑色世界。

小狐狸LinaBell與小朋友合照

此外，園內最新風頭人物小狐狸LinaBell也正式登場！這個愛探索新事物又充滿好奇心的小可愛，是Duffy的新朋友，她將首度出現在「米奇Halloween玩轉大街派對」載歌載舞，她亦會以全新Halloween造型與大家合照。

今年的「Trick-or-Treat」活動更加遍佈全個樂園，記者給大家的貼士是，只要見到全新的迪士尼朋友造型南瓜頭，便可以上前與演藝人員大玩「Trick-or-Treat」，拿取糖果！若饞嘴小鬼們嫌糖果不夠喉，推薦大家在戶外小食亭及加利布尼市集購買各款造型鬼馬的Halloween主題食品，一次過打卡兼吃飽飽！

■INFO

香港迪士尼樂園 惡「晒」出嚟反轉迪士尼

日期︰即日至10月31日

開放時間︰10月26日上午10:30至晚上8:30；10月28日上午10:30至晚上9:00；10月29及30日上午10:00至晚上9:30；10月31日上午10:30至晚上9:00

票價︰成人$639起；3至11歲小童$475起

網址︰bit.ly/3CGPxSo

[Happy PaMa 教得樂 第420期]