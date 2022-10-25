樂高骷髏人「魔音樂隊」陪你玩

自創小魔怪——以樂高顆粒完成獨一無二的樂高小魔怪，並將作品連同標籤上傳到社交平台，便可獲得限定節日徽章。（機構提供）

【明報專訊】樂高人仔也有Halloween版？有！淘氣搗蛋的樂高骷髏人已來到香港樂高探索中心，邀請小朋友扮鬼扮馬參與小魔怪狂歡派對，他更會不定時出現與大家來個神秘合照，帶領大家開展一場搞鬼旅程。除了「真人咁高」的骷髏人，4個樂高人仔「魔音樂隊」（Monster Rockers）成員竟然偷偷溜進迷你天地，大家只要細心找出他們，並將其匿藏之處用手機拍下來，就能獲得精美小禮品！

4D影院與小魔怪追逐

適逢Halloween，場內4D影院將首次放映「全新4D動感體驗：小魔怪追逐戰」，故事內容講述4個樂高搖滾音樂狂熱粉絲贏得「小魔怪狂歡派對」門票，並有幸與偶像會面，他們參與派對途中難關重重，大家可戴上立體眼鏡，一同投入這趟驚險刺激旅程。最後別忘記參加Halloween限定樂高創意工作坊，今次樂高拼砌達人會教小朋友拼砌吸血殭屍等趣怪作品，大家掌握技巧後，只要設計出一個獨一無二的樂高小魔怪，並將作品連同指定標籤（#MONSTERPARTYHK #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #香港樂高探索中心）上傳到社交平台，便可獲得限定節日徽章。

■INFO

香港樂高探索中心萬聖節小魔怪狂歡派對

日期︰即日至10月31日

開放時間︰周一至五上午11:00至晚上7:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上7:00

票價︰$240起（大小同價）

網址︰bit.ly/3eFaipJ

[Happy PaMa 教得樂 第420期]