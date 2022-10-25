採訪手記：坐小船認識水上人生活

【明報專訊】提起到戶外採訪，今期記者介紹了一個在銅鑼灣避風塘坐「嘩啦嘩啦」的活動。平日坐巴士時，常途經那一帶，但從來沒有想過，可以坐在小船，從海上的角度回望銅鑼灣，還認識到原來水上也有天后廟！

與船長攀談時，他說父母都是水上人家，以前的「住家艇」沒有水電，要購物，一是坐「駁艇」到岸上，另一方法，是於一些像雜貨店的「小艇」購買。要用水呢，就上岸到街道上找公眾水龍頭拿清水回住家艇儲存使用。

聽着他一句一句道來，我腦中閃現了從前看粤語長片時的黑白畫面，想到我們的下一代，也許連粤語長片是什麼也不知道，才驚覺香港實在有太多地方我們從來沒有深入了解過，所以最近有如此有趣的活動，可以讓小朋友邊玩邊認識香港歷史，實在難得。

加插「海上求生記」

採訪行程中最難忘的，是回程時發生了一個小意外。話說我們的電船在靜止下來等候期間，竟給另一艘小艇的繩纜纏繞着船底，我們的船無法啟航。船長用盡各種方法也不能解開繩纜，最後唯有打電話請碼頭的工作人員來幫忙。過了一會兒，另一艘電船便朝我們這邊駛來，只見有工作人員不慌不忙地直接跳下海，並潛入船底，徒手解開繩子。

或許這段小插曲，對他們來說，只是日常小事，但於我這個有點怕水的人而言，就大開眼界了，我還在幻想自己在看海上求生的電影呢！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第420期]