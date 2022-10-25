好去處：銅鑼灣水上遊 嘩啦嘩啦登船啦

避風塘市集——位於主題區岸上的避風塘市集逢周六、日及公眾假期開放，約有4至10個攤檔，售賣富有香港特色的土產及小食。如茶粿、糯米糍、花膠片等。（朱安妮攝）

海岸堤階——「活力避風塘主題區」包括90米長無欄杆「海岸堤階」，市民可無阻隔地欣賞避風塘及維港日落景色。為保障市民安全，沿堤階邊已安裝浮波及救生圈等設備，並於不同位置張貼安全告示。（朱安妮攝）

三角天后平安堂——導賞團途經佇立水上近70載、全港唯一的水上三角天后平安堂。信眾以漁民為主，遊人平日可於避風塘碼頭乘舢舨往來。（朱安妮攝）

水上的士——「嘩啦嘩啦」是指電船啟動時機器拍打水面時發出的聲響，這種交通工具曾在六七十年代盛行，現在小朋友也有機會一試乘坐水上的士的滋味。每艘「嘩啦嘩啦」最多可載5人，船上有語音導航，介紹避風塘的歷史及景點。（朱安妮攝）

【明報專訊】「嘩啦嘩啦」是什麼？相信公公婆婆會比我們更清楚！其實「嘩啦嘩啦」名字來自電船在海上航行的聲音，是本港六七十年代流行的一種水上交通工具。想與爸爸媽媽或者祖父母懷舊一番，現在可以到銅鑼灣乘搭復刻版「嘩啦嘩啦」，在海上細味本港歷史變遷。

文︰顏燕雯

最近銅鑼灣多了一個新景點，便是位於維園道銅鑼灣避風塘海濱的「活力避風塘主題區」。這個集多個新景點及活動於一身的主題區，節目由岸上玩到水上。岸上主題區包括最適合漫步看風景的維園道海濱長廊、讓大家坐在海邊看風景的「海岸堤階」，以及出售香港懷舊特色食品的期間限定市集；水上主題區則有全新的「Walla Walla嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團，大家可以坐上昔日的水上的士，在避風塘游走一圈。

語音導航講解地方特色

如果小朋友在遊樂場坐船仔已感到十分興奮，這個「Walla Walla嘩啦嘩啦歷史文化遊」更加值得帶他們一試！歷時45分鐘的導賞團讓大家可以輕鬆「出海」——從銅鑼灣避風塘登船後，船家便會啟動電船，途經漁民海上居所、捕魚船、帆船、怡和午炮、水上三角天后廟等景點，沿途有語音導航講解各個地方的特色，認識昔日水上人家怎樣到岸邊取用清水，亦會參觀全港唯一的水上天后廟等，讓小人兒眼界大開。上船前或下船後，大家亦可以到海岸堤階欣賞避風塘和維港日落風景，或者於逢周六、日及公眾假期上午11:00至晚上6:00開放的避風塘巿集購買小食、海產等，必定滿載而歸。

■INFO

活力避風塘主題區

地點：維園道怡和午炮和銅鑼灣消防局之間

前往方法：於銅鑼灣世界貿易中心經通往怡和午炮的行人隧道，步行約7分鐘；從維多利亞公園近維園道行人天橋前往，步行約2分鐘；從天后港鐵站A2出口沿興發街前往，步行約7分鐘

「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團

船期班次：每天上午11:30，下午2:00、3:00、4:00、5:00（每節約45分鐘）

上船地點：銅鑼灣避風塘（港鐵天后站A2出口，沿電器道步行8至10分鐘，鄰近銅鑼灣消防局）

收費：平日每位$100，周六、日及公眾假期每位$140（大小同價，每艇最多可載5人）

備註：可網上預約或即場購買，額滿即止；手抱嬰兒及寵物不可上船，18歲以下人士須由一名18歲或以上人士陪同才可登船

查詢：6938 8693

網址：www.coralseaferryservice.com.hk/wallawalla

[Happy PaMa 教得樂 第420期]