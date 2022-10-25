國際親子台：放下父母的自我

【明報專訊】孩子打從母腹開始，打分與評估就好像沒有停止過。嬰兒在肚中，每個月要量他的高度與體重增長；出生後，要看他的各樣生長指標。到孩子一路長大，大家會觀察他的行為舉止；開始上學後，就會看他的學業及術科成績。

作為父母，不知道你是否意識到，我們不自覺把這些分數打在自己身上呢？

當孩子的數學成績很棒/足球踢得很好/大提琴拉得很優秀時，我們會非常自豪，認為這是我們的功勞，覺得這是一個可以為自己加分的項目。同樣地，我們很多時不自覺對孩子的表現或反應異常緊張，因為我們從來沒有擺脫「孩子沒有好成績/沒有運動天分/不會積極主動，是因為我沒有做好父母的角色……」這個思想框框。

為他好還是怕丟臉？

是的，這些都是人之常情。

但請別忘記，每個孩子都是一個獨立個體。沒有一個孩子，是我們人生的附屬與延伸。孩子本來就沒有必要用來滿足我們未了的夢想，也不是用來展示我們有否做好父母的證明。這些想法，也許只是緣於我們的自我（Ego）。我們怕孩子讓我們丟臉，也把孩子作為與其他人比賽的一環。

當我們口中說：「這樣都是為他好的……」，除了真心為孩子着想以外，難道沒有一點自己面子的考慮？寫這篇文章時，我不斷反思與孩子平日相處中的細節，才驚覺自己多少次試圖從孩子身上，獲得自己的身分認同。即使多麼不願承認，也不得不說自己心中有想過「孩子愛閱讀，才有資格跟別人說親子共讀嘛……」可能很多父母都以某種方式落入這陷阱中，而不自覺。

世上有一種愛 叫無條件的愛

要放下這種自我，也許只有從根本開始，讓孩子知道世上有一種愛，叫無條件的愛。除了骨肉相連的關係，可能並不容易找到。無條件的愛，是孩子不需要刻意實現父母的夢想、不用考入神校、不必十八般武藝齊全，都可以值得被愛，就單單只是因為他/她是我們的孩子。孩子不用做什麼來換取我們的愛，同樣地，我們不需要孩子成為我引以自豪的人，才會愛他。

孩子成長 無論快慢都有意義

社會中的「標準」價值，認為所有東西都應是必須有付出，才有收穫，都是等價交易。但對孩子，我們真的應這樣嗎？能被無條件擁抱的孩子，不單更快樂輕鬆，也更自信勇敢。當孩子不用背負我們的人生前行，擔子自然可以輕省；當孩子不需在比較中才獲得愛，自我價值就不會被扭曲。試問背着包袱前行的人，又如何走得遠，飛得高？

願意退後一步，單單視孩子的成長與人生，是他個人的；看他走的每一步，無論快慢都是有意義的。唯有這樣，我們才能看到自己與孩子的美麗人生。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。

網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]