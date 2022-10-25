升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】不催谷下打好語文基礎

可考慮又一村學校

問◢ 請問又一村學校、香港浸會大學附屬幼稚園和聖三一中心幼稚園，哪間對語文的要求高一點？因心儀直資/私立小學，想為孩子打好語文基礎，但又不想讀一些過於催谷的學校。請問趙sir對這3間幼稚園有何評價？

答◢ 3所幼稚園都沒有標榜學校特別重視英文，來作號召，我認為3所幼稚園都是以兒童為中心兼愉快學習。參考質素評核報告，本人給這3所參加了教育局幼稚園計劃的學校排名是：香港浸會大學附屬幼稚園和聖三一中心幼稚園為A+，而又一村學校則為A。但在英文方面，則又一村學校略為「秤先」，因學生人數多，學校有資源搞好語文，尤其是英文！

蘇浙普通話教學

聖方濟各英文出色

問◢ 小女來年即將升小一，心儀蘇浙小學及聖方濟各英文小學，兩間學校也較傳統。考慮將來升中，聖方濟各前景不錯，該區有不少band 1女中，但蘇浙升中的資料不多。如果地點不是考慮問題，請問哪一間在教學及升學上會較好？

答◢ 蘇浙小學用普通話教學，但聖方濟各英文小學則以英文出名，實行資優教學，成績優異，正因為英文突出，所以英文中學比較喜歡取錄該校畢業生。蘇浙小學關於升學的網上資料不多，只知道該校校網顯示「2009/2010年度小六畢業生中學派位考獲成績達第一至第二組別在90%以上」。

有私小聖母在手

乙二三宜選可立及聖博德

問◢ 女兒已獲私立的聖母小學取錄，據知註冊此校後明年仍可參加大抽獎，因我和太太始終心儀嘉諾撒小學（新蒲崗），想問這間學校，近年放甲一、乙一能入到的機會大嗎？叩門又喜歡收怎樣的學生？大抽獎時，應放哪些與聖母小學同級的在乙二、三位置呢？

答◢ 如果你在統一派位放嘉諾撒小學（新蒲崗）在甲一、乙一位置，你的機會大與小是視乎你的運氣好壞，因為統一派位是用隨機編號，亦即是大抽獎派位的，所以你的運氣決定一切。嘉諾撒小學（新蒲崗）在45校網12所小學中，用世襲超收額排位名次為第二，其實聖母小學也不錯。乙二、三可以放嗇色園主辦可立小學及聖博德天主教小學博一博。若向嘉諾撒小學（新蒲崗）叩門，該校喜歡收天主教、勤奮好學、聽教聽話、語文能力不錯的學生。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]