解鎖孩子心：「小朋友唔聽話，點教好？」——父母要懂的4種孩子心思

【明報專訊】父母們感嘆說：「開學後生活時間緊迫，跟孩子的衝突又變多了。」孩子對父母的話，不是聽不到，就是不願意做；孩子一耍性子，父母難免忍不住吼：「我說什麼你照去做就好！」「我數到三，你就要馬上去！」「什麼都不要問啦，快點去！」……本來只是小事一樁，為什麼總是弄到大家都不愉快？為什麼孩子不肯聽別人的意見，總有自己的一套？讓我們先了解孩子內心可能有的一些想法：

鼓勵孩子勇敢表達

1. 收藏思緒的孩子：

這類孩子喜歡自己思考，當心裏面有想法，不會主動說出來。當他聽見別人的意見，卻誤以為別人要否定他，於是就不高興，不想聽下去。

我們可以試着問孩子：「你是不是有另外的想法，可以告訴我嗎？我很想聽聽。」

父母不宜帶着情緒去判斷孩子「不聽話」，嘗試鼓勵孩子勇敢地表達。

2. 追求穩定的孩子：

這類孩子一旦建立了習慣，就不想去改變或被打亂。面對一些偶發的事件，脾氣很容易就上來。

我們要擴充孩子的適應度，在平常孩子心情特別好的時候，多做一些演練，假設一些問題發生時該怎麼辦呢？給他們心理的準備，把實踐的方法放在心中。

開放空間 讓孩子思考

3. 愛新鮮冒險的孩子：

這類孩子對重複的事很快厭倦，不喜歡跟別人的一套。換個角度看，這類孩子的創意很高。

我們可以試把「你」換做「我們」，把「你不想做那就不理你了！」說成「那我們想想新的方法吧！」開放多點空間，讓孩子思考和實踐他們的想法。

4. 好奇探索的孩子：

求知心切是孩子的本質，尤其這類孩子總要把問題弄清楚，才會安心去做，而且一個問題又會延伸到另一個問題，變得沒完沒了，原本在討論什麼都忘記了。加上孩子的表達能力和邏輯仍在發展中，他們說得不清楚，很容易被解讀成歪理，讓父母沒耐心把它聽完。有一個方法很簡單可是常常被忘記——就是「讓孩子把話說完」，然後嘗試完整理解孩子的說法，代孩子說一遍出來。

每個孩子的特質不同，每次遇上的狀况又不同，要找到配合孩子的方法談何容易。我很想鼓勵父母：「視每一球都是新的開始」。當狀况出現時，先來深呼吸，快快聽，慢慢說，用心感受一下孩子的心思， 為彼此的關係帶來新的契機。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]