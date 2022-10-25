【明報專訊】最近在花時間研究「應用金剛經之種子法則」，如何讓人心想事成、幸福美滿。參考縱橫商場多年的麥可．羅區格西一系列著作，他多次引用一個例子：一粒橡樹種子不到10克重，毫不起眼；但如果橡樹種子落在適當的土壤，儘管沒有悉心照料，任憑風吹雨打，10年光景過去種子仍是會發芽成長，成為巨大堅壯的橡樹。

撒了種子 總會有果報

根據這邏輯，那麼種下善根或者惡業，總有一天會以千萬倍的收成回來，這是大自然定律。我片面理解，簡單概括為種善因得善果、善惡到頭終有報，要深信自然世界開花結果的定律，撒了種子，總會有果報的時候。

源於佛教的種子法則，教我們待人處世態度應該「莫以善小而不為」，你不知道何年何月何地種下的善因，會海嘯式回報給你。這個角度好像有點市儈，但據麥可．羅區格西的分享，如果你希望得到健康，你就先要去幫助別人得到健康，可能是派飯盒給貧苦基層，可能是協助社區中心安排長者量血壓，有錢出錢無錢出力，這個助人過程最後會神奇地轉化為雙方都更健康的果子。

想到這，望着身旁的雞蛋仔，請體諒天下母親的苦心，如果「市儈地行善」可以帶給孩子健康，又一試無妨……

雞蛋仔眼定定地望着電視，我問：「假如你有10元，你想幫助什麼人或者動物？」

幫助那些沒有家的青蛙

元神出竅的他頭也不回說：「幫助青蛙。」我有點驚訝再次向他確認，他不耐煩地補充：「就是幫助青蛙呀！那些沒有家的青蛙，爸爸媽媽都死了無家可歸很可憐。」

我皺起眉頭，究竟這腦瓜子怎會搭上助養青蛙這回事。上網搜索後卻發現，香港以至世界上倒真的有很多熱心人保育青蛙。我找到一個美國保育青蛙團體，他們的公眾教育資料指出，食物鏈基層需要青蛙，制衡過分滋長的蚊蟲，生物多樣性微妙地維持生態平衡。

回想種子法則，市儈行善幫助青蛙又如何能保佑孩子健康？答案就是青蛙吃蚊，減少傳播不知名的原始病毒，直接保護人類！現在青蛙數字急劇下降，能傳播病毒的昆蟲失去天敵，就像蝴蝶效應，南美洲拍一下翅膀，美國可能颳起龍捲風，影響極大。幾年前這個概念或許有點荒謬，但今時今日大家仍然受着新冠病毒的衝擊，要戴口罩和重複接種疫苗，不就是大自然失衡的果報嗎？

再望望雞蛋仔，忽然覺得他大智若愚，為娘也老老實實地捐了10美元助養那些因為樹林過分開墾而失去了家園的青蛙。為下一代種個善因，不管有什麼回報，我想，何樂不為？

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]