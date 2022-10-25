家庭有教：處理壓力的A、B、C和D

【明報專訊】釋一行禪師曾說：「Smile, breathe, and go slowly. 」此生活態度，在追求效率的香港社會，難免會讓人感到格格不入。可是在速度、表現及數量上無止境的競逐，難免就犧牲人的身心健康。

近年香港學童的壓力水平及精神健康狀况備受關注，他們飽受各方面的壓力，包括反覆的疫情、社會的環境氣氛、親戚朋友移民所帶來的分離、學業及課程的要求等。根據美國哈佛大學兒童發展中心（Center on the Developing Child）的建議，要促使成長中的學童有更正面的發展成果，照顧者除了為孩子從源頭減少壓力因素，還需要加強孩子的人際關係網絡，以及從A、B、C、D這4方面，強化孩子自身面對壓力的技巧：

Awareness：

學童需要有察覺壓力的能力，因為雖然壓力人人有，但未必所有人（尤其是學童）會明白察覺壓力所帶來的不同徵狀或身體反應；

Breathing：

明白如何察覺和辨識壓力的徵狀後，學童可以學習以呼吸方法，調節自己的心跳和其他身體反應，好讓自己感到壓力即時紓緩；

Cognition changes：

當身體感受得到壓力即時紓緩後，要長遠而有效地調節對壓力的感覺，就要透過調節想法來處理壓力感覺；

Daily habits：

一些健康的日常生活行為，可以協助調節壓力到恰到好處的水平。

香港教育大學兒童與家庭科學中心連同香港心理學會教育心理學部，製作一連4集、以學習生活為題材的教育短片及支援小冊子，供家長及公眾人士認識壓力，並了解如何有效、有系統地處理壓力。讀者不妨瀏覽網址：bit.ly/3V8Zh0p，同時我們亦將會為大家闡述A、B、C和D。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]