論盡教育：蔡若蓮和蕭澤頤的人話

【明報專訊】王師奶看到兩則新聞，驚喜交集，因為教育局長蔡若蓮和警務處長蕭澤頤都說了人話，和一般的官腔很不同。「請說人話」一度是香港人耳熟能詳的名句，也讓巴裔記者利君雅的人生添加變數。她一度被稱為新聞女神、良心記者，她是否足夠資格獲此美譽是另一回事，但也顯示高官們身在其位時說的話，讓部分人有「不是人話」之嘆。

還教師一個公道

王師奶平素稱呼人少，得罪人多，原因是牛鬼蛇神隨街走，雞鳴狗盜滿天飛，人話聽得少，自然開口夾着脷，小婦人雖然稱讚人少，但遇到真心人講真心話仍會真心讚美。月前蔡若蓮局長上無綫節目《講清講楚》，提及2019年反修例風波，有人斥為教育之過，局長認為說法對教師和學校不公平。蔡局長說香港教育有很多優勢，學生在國際表現名列前茅，教師非常專業；社會出現大動亂，不可能不影響學生，學校是社會縮影。

旨哉斯言，局長這番話令小婦人眼前一亮，狠狠地摑了一些立法會議員一巴掌。那些人聽到名校學生講粗口，就話粗口是教師教的，唔單止要罰教師，仲要罰埋學校。堂堂議事重地的立法會，充斥着如此水準不堪的議員，令人搖頭。忽然聽到蔡局長的人話，不枉小婦人曾讚她是唯一紅褲科班，打木人巷出來的局長。至於有人問：「係唔係所有教師都是好教師？你王師奶偏幫教師。」王師奶十多年學生生涯經驗，當然經歷過良師和求求其其誤人子弟的人之患，樹大有枯枝，族大有乞兒，小婦人不會揞住良心講假話。信手舉例，寫批評教師不專業的文字〈真有這樣的教師？〉和〈阿sir，你好hea〉。蔡局長今次算還大部分教師一個公道。

給被捕青年一個機會

第二則新聞是，警務處長蕭澤頤呼籲社會給反修例被捕青年機會，若逼青年「埋牆角」，最終受害不止是青年，而是由整個社會「找數」。嘩！一個隨時可拉人封艇的警務處長說出連勞工及福利局長都不會說的人話，王師奶如聽仙樂耳暫明，腦海浮現出儒將的風采。心中暗想：香港有幸，出咗個咁有遠見、心胸廣闊、不專門講打講殺的警務處長。蕭處長說反修例事件至今3年，約有4000名學生被捕，多人判囚，警民關係一度緊張。處長被問如何協助反修例被捕年輕人重投社會，他說警方一直與不同團體合作，樂見各社團和學校給年輕人機會，他們已承擔法律後果，呼籲社會給他們讀書或工作機會。

王師奶善與人同，希望高官們說真話說人話。迄今為止，向講緊人話的蔡若蓮局長和蕭澤頤處長salute。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]