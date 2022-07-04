與別不「童」：家長適當支援 發掘天賦 SEN童升band 1中學 為夢想啟航

多管齊下——在藥物和各種訓練治療的幫助下，加上家人和教師的支持，Zenobia近年的病情已穩定下來。（朱安妮攝）

媽媽學會包容——面對「包拗頸」、愛「駁嘴」的女兒，Phoebe（右）由最初不接受到現在學會包容，其間不斷摸索以不同方式跟這個與別不同的小女孩相處。（朱安妮攝）

【明報專訊】早前熱播的ViuTV劇集《野人老師》，其中一集講述鄭丹瑞飾演的校長，在危急關頭挺身保護受驚失控的自閉症學生聰聰，不單催淚，也再次引起社會對有特殊教育需要（SEN）學童的關注。其實撇除他們「特殊」的一面，SEN學生也有個人天賦，有適當的支援和關顧，一樣可活出彩虹！像患有對立性反抗症（ODD）的Zenobia和有亞氏保加症的Allen，他們皆勤奮好學，今年雙雙升讀心儀的band 1中學，齊齊為夢想啟航。

文︰沈雅詩

ODD陽光女孩 享受密集訓練

假如全港只有約三分之一學童可入讀band 1中學，12歲的Zenobia正是這少數人中的一個。「疫情期間，大部分家長都抱怨小朋友的成績下跌，但Zenobia卻有超大進步。以往她的成績一直徘徊在全級60至70名的水平，但小五第一次呈分試，她竟躍升至全級29名，到小六第二次呈分試，又再升1名，考全級第28，我覺得她很叻、很犀利！」媽媽Phoebe如此感動，是因為她深知這個女兒所走的路，一直比別的孩子艱難。

包拗頸被誤會有「公主病」

眼前的Zenobia，經常滿臉笑容，活脫脫是一個陽光女孩，但其實她同時患有精神和行為障礙，曾叫Phoebe一籌莫展。「最初我都不知道她有什麼問題，只是覺得她不合群。讀幼稚園時，別的同學很開心一起玩、做手工，她就永遠『嬲爆爆』，又或者常跟老師說『我覺得沒有什麼想玩』。當時大家都不以為意，以為她只是發小姐脾氣，有『公主病』而已。」

豈料Zenobia升上小學後，「包拗頸」的情况變得愈來愈嚴重。「每逢派回來的功課、作業需要改正，她就寧願被罰，死都不肯去改；同學上音樂堂一起唱歌，她硬是不開口，還大膽頂撞老師『我為什麼要唱呀？我都不喜歡唱歌！』結果氣得老師把她趕出課室。」投訴纍纍下，校方提議Phoebe帶Zenobia去做評估，結果她在小一時，被診斷出患有對立性反抗症（ODD），同時亦有專注力不足及過度活躍症（ADHD）。

一直為Zenobia提供支援的心靈雞湯慈善基金會，其駐機構醫生兼「家庭自強」計劃項目負責人楊育雯（Inis）指出，ODD是兒童期常見的精神問題，發病率約佔兒童人口的5%，當中較多患者同時有ADHD。ODD的特徵包括易鬧情緒、常動怒、不願服從指示、愛故意觸怒別人、記仇、會作出過火的報復行為等。若不及早介入治療，步入青少年期有可能演變成暴力傾向。

面對這個陌生的病症，Phoebe猶如摸着石頭過河，不斷摸索如何跟女兒相處，由最初「硬碰硬」到後來轉為朋友式同行，加上藥物的幫助、學校教師的愛心關顧和機構持續提供訓練，這兩年，Zenobia的病情總算穩定下來。

「我們給Zenobia的訓練是多的，包括藝術治療、情緒管理、社交培訓、提升專注力等，亦有不同活動給她『放電』。自從她做訓練後，自信心增加了，社交能力也有進步，和妹妹的關係亦有改善。」Inis說。

堅毅有主見 盼投身金融業

誠然，這個小女孩有很多不足，但同時亦有個人之處，「堅毅」、「有主見」是媽媽最欣賞她的地方。以讀書為例，Phoebe表示，女兒有很清晰的目標，知道自己的強弱項，還多次央求給她補習。「她的補習是一個接一個的，可以由下午2時補至晚上7、8時，我也戥她辛苦，但Zenobia卻說很喜歡這種感覺，沒呻過半句。」

猶幸Zenobia的辛勤付出得到回報，她獲派區內一間一線英文中學，叫小妮子喜出望外，「其實當初我也得六成把握，所以成功考到，十分開心」。Zenobia還透露，現於班中負責聯誼工作，她用了即時通訊軟件開設班群，而這個崗位，令向來「我行我素」的她，擴闊了社交圈子。被問及將來的夢想，她說希望投身金融行業，為了達成這個目標，她立志努力讀書。

[Happy PaMa 教得樂 第421期]