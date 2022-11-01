亞氏保加症男孩 自律學習溫書

鍾情電腦——從小到大，Allen都很喜歡電腦科，尤其愛編程，他的夢想職業，是當電子遊戲設計師。（蘇智鑫攝）

百分百好學生——患有亞氏保加症的Allen，雖然有社交發展與人際關係障礙，卻是百分百的好學生，勤奮自律，從不用師長操心。（蘇智鑫攝）

父愛不減——在David（右）眼中，Allen跟正常小孩沒有分別，是SEN與否，都無損他對兒子的愛。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】13歲的Allen，天資聰穎，從小大到，學業成績也名列前茅，家人從沒想過，他是SEN兒童。「他一年級時，全班考第一、全級考第三，所以在二年級時，我們給他轉校插班，讀一間更心儀的學校。但不知他是否在新環境不適應，經常被教師投訴在課堂上聊天，更建議我們帶他去做評估，但當時測不出什麼來。」爸爸David憶述。

不懂看人「眉頭眼額」

但隨着Allen成長，他的徵狀陸續浮現。經常接觸Allen的Inis形容，這個男孩不懂得表達情緒，社交能力薄弱。「一般人開心時會笑，不開心時會喊或大叫，但Allen卻經常處於麻木的狀態，小學時，他的同班同學都曾經跟老師說過，覺得Allen很奇怪，好像不懂得給反應，所以同學都不太喜歡跟他玩。」

及至小六，在學校社工再次提議下，David第二次帶Allen接受評估，今次報告指他有亞氏保加症。Inis解釋，亞氏保加症被形容為「高功能自閉症」，患者語言和智力都正常，甚至擁有高智商，但有社交發展與人際關係障礙，不懂得看別人「眉頭眼額」。

爸爸：從沒欠交功課

儘管對結果感到意外，但David消化消息後，對兒子的態度始終如一，「我當他是正常小朋友，不會標籤他，但也有配合專家意見，安排他做訓練」。事實上，撇除他的「與別不同」，作為學生，Allen一直克盡己責，從來不用家長操心，David說：「由小一至小六，他都是自己學習、自己溫書，沒有欠交過功課。這幾年，成績都能保持在全班5、6名。」因此，他獲屢出狀元的band 1英文中學取錄，絕非僥倖，而是靠自身實力。

記者請Allen分享讀書心得，他思索了一會說︰「可以把要記、要背的東西結合生活，或者用圖像，這樣記憶會深刻一些，對學習會有幫助。」談及「我的志願」，他則謂將來想做電子遊戲設計師，「因為我喜歡電腦科、喜歡編程」。祝願小伙子能排除萬難，振翅高飛！

[Happy PaMa 教得樂 第421期]