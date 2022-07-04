採訪手記：消除對SEN孩子誤解

【明報專訊】隨着社會關於對特殊教育需要（SEN）兒童的討論愈來愈多，加上教育局推行融合教育多年，相信今時今日，我們對身邊這些「與別不同」的小朋友，已經不再感到陌生。但又是否代表大家也理解他們，甚至完全消除誤解呢？

SEN尖子生升上band 1中學

講起SEN兒童，或許很多人的固有印象，都認為他們的學習能力較差，是「讀不成書」的一群。不過，今期封面故事兩個小主角Zenobia和Allen，便用事實推翻大家的想法。12歲的Zenobia，同時患有對立性反抗症（ODD）和專注力不足及過度活躍症（ADHD），而13歲的Allen則患有亞氏保加症，但這兩個SEN孩子卻是尖子生，今年更齊齊升上band 1英文中學！這提醒我們，要避免「一竹篙打一船人」，原來有些SEN學生的學習能力也很高的。

有合適訓練 一樣可融入社群

從廣義來說，其實戴眼鏡也可被視為有「特殊需要」，但只要配對到合適的鏡片，視力便得到矯正。同樣地，SEN學童不過是在某些發展上有障礙，只要有合適的訓練和支援，他們一樣可以融入社群。以Zenobia和Allen為例，他們的社交技巧和人際關係的確比一般小朋友薄弱，但經過「特訓」後，現在已有明顯進步，二人也透露，升中後已結交到新朋友呢！要接納SEN孩子，先由認識他們開始。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第421期]