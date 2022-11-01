親子筆陣．小學雞媽媽：大笨象去打仗

【明報專訊】繪本《大兵林旺》三部曲，是一頭大象的史詩式故事、真實的故事。

從前從前，在緬甸密密層層的叢林裏，一頭年輕的亞洲象被馴化，跟其他大象一起當森林工。森林工身上常常綑着鐵鏈，還得抵受人類的斥喝和棍子，但日子過得再苦，也有大伙兒陪着，而且叢林就是牠們的家。

經歷二戰 修橋補路

然而，平靜的日子在1942年遽然結束。那年，二次世界大戰燒到緬甸，叢林裏來了很多看起來一式一樣的人——頭上有圓滾滾的頭盔，手中抓着長長的槍支，肩上掛着重甸甸的背囊。從此大象成為日軍運輸兵，這些穿越叢林的能手扛上沉甸甸的大炮和彈藥，用沉穩的象腿，一步接一步，把崎嶇山路和潺潺流水都踏過去了。

可是沉穩從來都不屬於軍旅生活。

一天炮彈突然射進密林，把日軍嚇跑了，大象的主人一下子換成來自中國的遠征軍。遠征軍需要修建滇緬公路，為前方的中日戰線輸送戰力資源，大象用靈活的大鼻子幫忙固定纜繩，搖身一變成最強壯的開路工人。

滇緬公路像極蜿蜒的蛇，建成後，遠征軍沿着「蛇路」把大象領回到自己的國家，一路上險阻重重，13頭大象死了6頭，到埗後又把4頭分送到幾個大城市的動物園去。將軍說，那是為了讓更多同胞看到曾經一同作戰的大象英雄；但大象不知道「英雄」是什麼，只知道自己的同伴愈來愈少。剩下的那3頭大象，在廣州參與修建印緬陣亡將士公墓，完成那天，人們肅穆列隊，大象深沉長鳴，彷彿各自哀悼。

下半生做動物園明星

天上的靈魂找到歸宿，地上的大象卻還在飄泊。那以後，將軍又安排那3頭大象登上運輸艦橫渡台灣海峽，來到大象離家5000里的島。旅程後一頭大象死了，另一頭只多活了4年，剩下那頭不再年輕的亞洲象，孤伶伶的被送到台北圓山動物園，在小小象園一住32年。牠得到「林旺」這個新名字，也得到一頭年幼雌象作伴侶，還成為動物園的大明星，但牠始終沒有快樂起來。1986年，林旺隨動物大隊搬到台北市立動物園在木柵的新居，多活十多年後去世，享年86歲。

大兵林旺的一生，都在李如青細膩的畫筆下活現了，裏頭有戰爭的荒亂，用血汗修成的公路，浩浩蕩蕩的動物遷徙，一次又一次的別離……

「林旺在世的最後那幾天，牠會在想些什麼呢？會不會想念青草的味道，想念濕潤的叢林，想念小時候象群的磨磨蹭蹭，想念爸爸媽媽的嘮嘮叨叨，想念千山萬水的漫漫長路，想念遍地烽火的伙伴戰友，想念好久好久以前的故事，想念好遠好遠的故鄉……」

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第421期]