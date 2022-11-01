讀書時節：書很悶，不想讀了

書名：《最有梗的人體教室：針筒兄弟與他們的器官小夥伴》 作者：上谷夫婦 譯者：李沛栩 出版社：親子天下（網上圖片）

【明報專訊】晨光灑落初中的早讀課，同學各在其位，捧着自備的書靜讀。作為班主任，我亦帶散文一本與他們一起翻卷。翻卷之際，瞥見一個同學眼神空洞恍惚，於是我走到他身邊，問他是否不適，他說：「書很悶，不想讀。」我又問，如果怕悶，為何要買這本書，他說是語文老師指定要讀這作家的。我知道那位作者有更適合初中的作品，但同學手上的卻是最艱澀的一本。當下，我破壞了規矩，借他我在讀的一本散文。他接過書，也真的細讀起來。

有興趣才有動力讀下去

語文教師給學生開出推薦書目，自然有其用心，期望學生多看名家，多讀經典，心裏盤算學生課後會找「雜書」讀。可惜閱讀早已成為任務，閱讀報告如是，早讀課如是；興趣淡薄以後，閒暇就不讀書了，閒書都勝不過手機。記得小思文章〈讀什麼書〉就提到，不加導引，讀者找不到適合的切入點，推薦的書都成悶書壞書。書，終歸還要有興趣，才有讀下去的動力，才能在書中挖掘更多——獲取知識以外，還受書本啟發而追看相關的讀本或資訊。

早陣子與生物科教師聊書，她向我推薦一本書《最有梗的人體教室：針筒兄弟與他們的器官小夥伴》，說合適修讀生物科的同學。我打開那本書，驚訝是本漫畫。當下我慚愧起來，日常為圖書館選書，總希望買點多字或完整論述的專門術著，期望提高學生學術水平，卻輕視了興趣。生物教師似乎看出我心思，她說：「這書看似簡單，但概念清晰易明，是合適學生的好書。」

道理是明白，實踐總不容易。教師鼓勵學生讀權威述著，推薦多字厚重或名家經典的作品，心裏會踏實。好比我任教的文學課，想提升學生的文學素養，一直推薦好多名著佳作。不過自從與生物科教師聊書後，不禁提醒自己，學生高中選修文學，或多或少都受文字的感動，何不推薦些感動自己的作品？所以某天的文學課，我分享了近期在讀，一些較為流行的作品，特別從張西的《我還是會繼續釀梅子酒》抽出部分觸動我的篇章與字句。當天課後，幾個同學問我借這本書；我說，圖書館有的。

說回早讀課，尾聲時候，我看到那個原本眼神空洞的同學，竟拿出了手冊在寫什麼，於是我走過去查看，發現他在抄寫我借他那本書中一篇散文的字句。

想起白落梅的句子：「曾幾何時，我們做了世上那最柔情的人，為一朵花低眉，為一朵雲駐足，為一滴雨感動。」

愛上閱讀的最初，是怎樣的最初？

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第421期]