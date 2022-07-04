教大GPS：從戲劇治療看心理健康

【明報專訊】戲劇透過劇本故事敘述，揭示人性的美醜善惡，帶領我們探討何謂真實。當戲劇應用於藝術表演範疇以外如教育、治療的實踐上，即成為獨立發展的領域。戲劇教育工作者或戲劇治療師在實踐中，會運用到相似的戲劇元素，例如角色、故事等。但正因兩者實踐目標各異，在構思、編排，以至戲劇可發揮的力量亦有所不同。有別於戲劇教育的知性發展目標，戲劇治療着重如何提升參加者的心理健康。

戲劇與生活中的「角色」

諺語有道：「人生如戲，戲如人生」，人物角色是戲劇的基本元素。由美國紐約大學戲劇學系創始學者Robert Landy教授提出的「角色理論」（Role Theory），指出「自我」由無數角色所組成，就像一個獨一無二的「角色庫」。在生活中，我們經常穿梭於不同的角色之中，角色的排序和比重都會因應生活範疇而有所不同。假設一個角色庫裏有女兒、母親、打工仔、開心果等角色：「母親」和「女兒」會於家庭中出現；而「開心果」則作為性格特徵，遍及生活各個場域；當工作量上升，其角色庫中的「打工仔」所佔據的比重可能愈來愈大。

面對生活中「角色」變化

隨着生活環境改變，對飾演某些角色的期望也可能會有所增減，有時甚至產生衝突，互相拉扯，造成角色庫失衡的情况。比如說原本「開心果」為自己及他人帶來快樂，是維持心理健康的內在資源。當工作量大到內在資源難以負荷，就有機會形成心理壓力，壓倒「開心果」，新的角色「苦瓜乾」緊隨壓力而來。此時「苦瓜乾」不斷抱怨，令人感到辛苦、厭煩、委屈。若然無視壓力，甚至認為有負面情緒的「苦瓜乾」是在搞破壞，排斥它並硬拖疲累不堪的「開心果」出來，逼自己開心，愈逼迫自己，「開心果」就愈無力，「苦瓜乾」則因為希望被聽見而抱怨得更大聲，令角色庫陷入混亂失衡。戲劇治療讓參加者重新聆聽各個角色的聲音，嘗試理解內心各種掙扎，更寬容地對待自己，繼而尋找方法使這些角色得以共存。

提升學生心理健康

在迎向人生各種挑戰之際，學生可藉着參與戲劇治療，從不同角色的實踐中，建立均衡而豐富的角色庫，讓學生更全面地認識自己，擁有更多生活的選擇。當面對突如其來的事情發生時，學生可以運用不同範疇的角色去疏導情緒，填補內心缺失，重新振作。相反，如果一直緊抱着某個角色，將會有所局限，遇到生活上的轉變時，或會因為角色提供的應對方式有限而無所適從。戲劇治療活動有助學生自如地在角色之間穿梭，增強自主權和韌性，從而活得更安然自在。

文：李思揚（戲劇治療師、獲香港卓越獎學金於美國紐約大學修畢戲劇治療碩士課程）、姜培芝（香港教育大學教育政策與領導學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第421期]