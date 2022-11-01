【明報專訊】1996年8月一名社工在轉職的路上，幸運地獲任命為智樂的總幹事。一晃眼，26年就在忙碌奔波和披星戴月中過去了，我是時候退休，與這個崗位說再見了！

感恩在服務智樂的歲月中，得到已故名譽會長安妮馬登夫人的熱心引領，前主席及現任名譽顧問周鎮邦醫生的智慧啟導，前名譽司庫及現任名譽顧問何錦輝先生的細心關顧，以及現任主席馬慧敏女士的並肩奮進。

回想初入職時，機構的同工才10多人，26年後的今日已擴展至為70多名員工的中型機構。那時，柴灣的辦公室除用作上班，更兼備資源中心的功能；歷年發展下，總部早已不敷應用，工作據點已增至13個。

貴為倡議兒童遊戲的一員，最令人欣慰的，當然是經過機構上下仝人孜孜不倦、同心同德的奮力推廣下，這一個早年由智樂獨力倡導的議題，近年已成為各界的關注點，在醫護治療、幼兒教育、社會服務、社區發展、家長教育、城市規劃、園境設計等範疇，也發現了對遊戲重視的軌迹。自由遊戲，不再是一個生澀詞彙或西方概念，提案的內容不再是為何推動，而是如何合作，怎樣群策群力，做得更好！

關關難過關關過 事事難成事事成

回顧這多年的生涯，有「捱」的成分，困難挫折阻礙挑戰多得數也數不清，可是，關關難過關關過，事事難成事事成。我始終相信，一扇門關了，只要堅持並繼續向前踏出一步，自可走出另一條路來。過程中，不是因為遇上好事，而是在事情中發現了好的東西。

這份樂觀和積極究竟從何而來？或許與本名有關、與性格有關，我更相信，在工作中接觸的兒童遊戲，深深鞏固了我的信念。

記得一次在機場，為了進修一下領導技巧，一本名為Lessons from the Sandbox: Using the 13 Gifts of Childhood To Rediscover the Keys to Business Success的硬裝書吸引了我的眼球。細讀下，發現兒童遊戲的奧妙之處，計有熱忱動力、探索好奇、創新創意、參與投入、專心專注、不斷嘗試、反思提問等，統統均可應用在管理上，更是人生座右銘。謝謝每一個在遊戲中把上述禮物活現出來的小朋友！

智樂的角色 創造雪球效應

謝謝《明報》這個專欄平台，讓我可與大家說句再見；謝謝一路上的企業、基金、政府部門和各界伙伴，謝謝我珍而重之的共事團隊，謝謝多年來一直默默支持的家人！

馬登夫人說過，智樂的角色是創造雪球效應，周醫生提醒過，有容乃大；我相信在新任總幹事的領導下，智樂將會繼續發光發熱！遊戲仍未結束，歡迎更多有心人加入智樂的行列！

文：王見好（智樂兒童遊樂協會前總幹事）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第421期]