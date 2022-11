【明報專訊】1996年8月一名社工在轉職的路上,幸運地獲任命為智樂的總幹事。一晃眼,26年就在忙碌奔波和披星戴月中過去了,我是時候退休,與這個崗位說再見了!

感恩在服務智樂的歲月中,得到已故名譽會長安妮馬登夫人的熱心引領,前主席及現任名譽顧問周鎮邦醫生的智慧啟導,前名譽司庫及現任名譽顧問何錦輝先生的細心關顧,以及現任主席馬慧敏女士的並肩奮進。

回想初入職時,機構的同工才10多人,26年後的今日已擴展至為70多名員工的中型機構。那時,柴灣的辦公室除用作上班,更兼備資源中心的功能;歷年發展下,總部早已不敷應用,工作據點已增至13個。

貴為倡議兒童遊戲的一員,最令人欣慰的,當然是經過機構上下仝人孜孜不倦、同心同德的奮力推廣下,這一個早年由智樂獨力倡導的議題,近年已成為各界的關注點,在醫護治療、幼兒教育、社會服務、社區發展、家長教育、城市規劃、園境設計等範疇,也發現了對遊戲重視的軌迹。自由遊戲,不再是一個生澀詞彙或西方概念,提案的內容不再是為何推動,而是如何合作,怎樣群策群力,做得更好!

關關難過關關過 事事難成事事成

回顧這多年的生涯,有「捱」的成分,困難挫折阻礙挑戰多得數也數不清,可是,關關難過關關過,事事難成事事成。我始終相信,一扇門關了,只要堅持並繼續向前踏出一步,自可走出另一條路來。過程中,不是因為遇上好事,而是在事情中發現了好的東西。

這份樂觀和積極究竟從何而來?或許與本名有關、與性格有關,我更相信,在工作中接觸的兒童遊戲,深深鞏固了我的信念。

記得一次在機場,為了進修一下領導技巧,一本名為Lessons from the Sandbox: Using the 13 Gifts of Childhood To Rediscover the Keys to Business Success的硬裝書吸引了我的眼球。細讀下,發現兒童遊戲的奧妙之處,計有熱忱動力、探索好奇、創新創意、參與投入、專心專注、不斷嘗試、反思提問等,統統均可應用在管理上,更是人生座右銘。謝謝每一個在遊戲中把上述禮物活現出來的小朋友!

智樂的角色 創造雪球效應

謝謝《明報》這個專欄平台,讓我可與大家說句再見;謝謝一路上的企業、基金、政府部門和各界伙伴,謝謝我珍而重之的共事團隊,謝謝多年來一直默默支持的家人!

馬登夫人說過,智樂的角色是創造雪球效應,周醫生提醒過,有容乃大;我相信在新任總幹事的領導下,智樂將會繼續發光發熱!遊戲仍未結束,歡迎更多有心人加入智樂的行列!

文:王見好(智樂兒童遊樂協會前總幹事)

作者簡介:智樂兒童遊樂協會成立於1987年,多年來肩負起推動兒童遊戲的使命,期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會,讓孩子樂享童年。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第421期]