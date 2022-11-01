A苗園圃：牽手、挽手和搭肩膀

【明報專訊】兩母子難得並肩在街上走，一種已久違的溫暖感再次湧現；沿途走着，突然又出現另一新鮮感……那刻我驚覺，與孩子相處十數載，原來時光已由牽手轉換至挽手與搭肩膀之間了！

牽手因為信賴

孩子在幼兒至兒童期，總被父母教導牽手這功課。可能是從離開家門的一刻；可以是等候交通信號燈的一息間；也或許是經過陌生地方時需要牽實的時候。有些孩子總愛牽着父母的手，即使是一些不愛受拘束的孩子，情急之時他們也會牢牢牽着父母的手。牽手，是父母對孩子的愛，也是孩子對父母的信賴。

挽手分享覓安慰

孩子漸漸長大，大概是小明10歲那年，發現他不願再牽我手。他向來不主動分享，在家時長期處於「聾耳陳」狀態，只會沉醉於自己喜歡做的事。我要找對切入時機，才有機會成功提起他的溝通意欲。每早送他和弟弟上學的數分鐘路程往往就是好時機，這時既沒有電視看，也沒有玩具耍，他只得與我閒聊。談天說地間，他的手就自然挽起我臂彎來，差不多每天如是。

對上一次的挽手記憶，就在他上中學的第一天。穿上起角的校服，乘坐新的巴士路線，下車後走在陌生街道上，我們一同探索步行回校的路線，就在這時，發覺他靠近並挽着我臂彎……挽手，是小明輕鬆愉快分享的記號，也是他憂慮需要安慰的標誌。

這些記號及標誌銷聲匿迹近一年。我家的電視熒幕有一天爆裂了，家裏各處的趟門路軌滑輪系統陸續故障了，門口鐵閘的一根鐵枝也折斷了……怎麼家具和家品不斷被傷害呢？

每一個轉變，對小明來說都是大挑戰。高小階段持續經歷的轉變，有停課、網課、半天課、再網課，換來的是趕課，社交活動與運動欠奉，當中的壓力和苦悶，令他情緒一度崩潰。終於捱過呈分試，升上心儀中學，盼望有好開始！學期初表現還算不俗，小明每天期待上學，熱愛參與運動項目，浸沉在師兄弟情誼之中。世事沒有完美，他未能積極適應全英語學習環境，正值青少年期受同輩影響下，他不再讓父母管學習了……我是時候棄駛要多操控的「棍波」，要全力引導他使用「自動波」嗎？

實况是，有專注力不足徵狀，執行功能較疲憊的小明，學習遇困難時欠主動尋方法，做事先優次序及時間分配都總愛率性而行，書包內物品都被演繹為亂中有序……想放手，但不敢放。就在他學習心態與消極意志結盟之際，疫勢又回猛了，中一的下半年度最終在網課、半天課和特別假期中流逝，我只看見茫茫然浮沉在虛幻網海之中的孩子。

憑藉一股不放棄信念，我嘗試為小明設立行為界線，陪他一起清理溫習債務，又積極重燃其運動細胞。結果？我統統都失敗了，青少年期加上「A仔」特性，換來的是對抗、爆裂，故障和折斷的種種情節也上演。

搭肩膀的希望

為緩和親子關係，也為保護家中物品，近來我努力只與小明談輕鬆話題，講飲講食說說笑，分享校園有趣事；開口不催他溫習，埋口不囉嗦日常，只在合適時間當上私人秘書。後來就有這麼的一天……兩母子並肩在街上走，再次湧現一種已久違的溫暖感，小明再次挽起我的臂彎來了！沿途走着，另一新鮮感又出現，他的成長不經不覺已到可以把手自然搭在我肩膀上的高度！我醒察到關係才至為重要，領略到跟青少年保持良好關係的難度與珍貴。關係是延續兒時的信賴之餘，讓他感受到無壓力的愛。先取得同行的入場券，其他的事，定必行步見步。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第421期]