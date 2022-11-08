特殊教育：把特殊教育辦得「不特殊」 校長譚蘊華施魔法 撫慰受創心靈

奮鬥動力——譚蘊華很珍惜學生給她的書信、小手作，這些師生情，也成為她在特殊教育界奮鬥下去的動力。（賴俊傑攝）

【明報專訊】假如校長的光環，是來自學校的收生人數、banding和獎項的話，在特殊學校當校長的譚蘊華，注定與光環無緣。不過，她掌舵的學校，卻被形容為「神奇」學校，小小的校舍如有魔力一樣，治好一個個心靈受創的學童，使他們重拾上學的熱忱。「其實我什麼也沒有做，只是給他們一個學生應該要有的學習機會和關顧。」「待我如常」是一眾有特殊學習需要（SEN）學童的心聲，但社會上又有多少人聽得見呢？

文︰沈雅詩

在特殊教育界打滾20多年的譚蘊華，去年9月來到東華三院包玉星學校做創校校長。學校暫時只得7班共81個學生，錄取的，都是輕度或中度智障學童，是名副其實的弱勢學校，但她在這裏得到的欣慰，卻不是每個校長都經歷得到。

「看不見」的殘疾 受白眼傷害

譚蘊華分享了其中一個學生的故事。「有一個輕度智障的初中女生，以往在主流學校長時間被欺凌，壓力爆煲至扯自己的頭髮，又不願洗頭洗澡，也不肯上學。但她轉來包玉星學校，就再沒有逃學了。」

去年11月某天，氣溫驟降，學校未趕得及為學生準備好冬季校服，這個女生的媽媽擔心女兒着涼，硬要她披着舊校的毛衣外套上學，女生不肯，結果兩母女在校門前糾纏，鬧得很不愉快。「媽媽怪女兒固執，女兒指這件不是校服，拒絕穿上。」譚蘊華卻像懂得讀心術，看穿少女心事，「我告訴媽媽，她的女兒已經對包玉星學校產生了歸屬感，喜歡這間學校」。作為校長，學生愛上這個大家庭，她固然開心，但同時亦慨嘆，小妹妹顯然被舊校傷得太深，以致不願意再跟那間學校沾上半點關係。

女生夢魘般的經歷，絕非個別事件，不少智障兒童也遭遇過。有一個男童，最初來到包玉星學校念初中時，常用「拳頭」解決問題，又念念有詞說：「我要製造炸彈炸人。」譚蘊華其後從家長口中驚悉，原來男孩自小在補習社受虐。「爸爸是知道的，但奈何他與妻子都要上班，需要有人照顧兒子，所以明知小朋友被人欺負，也選擇啞忍。結果，這個男生被人打足6年，當他長大了，便用以暴易暴的方式去保護自己。」

助學生重建信心最大挑戰

「看不見」的殘疾，往往令這班孩子受白眼。「大家看見肢體傷殘、坐輪椅的同學，會帶一份憐惜，但我這裏的學生，全部行得走得，很多更是『靚仔』、『靚女』，所以旁人不理解他們為什麼會有些特別的行為、情緒，便容易說出有意無意的傷害說話。」在她眼中，在智障兒童學校工作的最大挑戰，不是如何教學，而是怎樣「療傷」，「若說傳授知識，不會教不到的，總有方法教他們；但要重建他們對人、對自己的信心呢，就要花很多工夫，需要很多心理輔導，是困難的」。

特殊學童心聲——待我如常

「融合」二字，從來都是易說難做。「真正的『融合』，不單單在教育的層面，不是說，政府投放資源到主流學校，就『融合』了。重要的，是整個氛圍，包括教師的專業發展、家長和社會人士的心態。」譚蘊華強調，特殊學校的角色，並非要為孩子築起保護網，而是教導他們融入社群，裝備有能力的學生他日投身職場。

她續指，被評為「有限智能」和輕度智障的學生，在特殊學校完成中六課程後，智齡能力約相當於主流學校的中三學生，他們的邏輯推理、文字運用也不差，其實有條件外出工作。譚蘊華聽過不少「我的志願」，有男生想做售貨員，亦有女生想當化妝師，但回歸現實，職場又能否接納他們呢？「現在市場給他們的工種，多是清潔、抹車，甚至是去庇護工場，但這些都不是畢業生想做。」

「待我如常」是這班弱勢學童的無聲吶喊，譚蘊華盼望這個不是烏托邦的夢，她也努力化成行動，回應訴求。「我期望包玉星學校可以把『特殊教育』辦得『不特殊』，所以我們不用另類眼光看待這班小朋友，當他們普通學生而已。」因此，在這裏讀書的學生，每朝早一律像其他學校學生般，要集隊、做早操、晨讀，除了有中、英、數、常、音、體、藝的課堂，每個月還要配合主題學習日的活動，跟同儕溝通、協作，從中學習解難。

「大膽」構思 培養紀律耐性

譚蘊華在特殊教育界雖然經驗老到，但說到當校長，還是新丁一名，當初團隊聽到她提出不少「大膽」構思，也抱猶豫態度，「老師跟我說︰『校長，這些孩子沒耐性，很難站得久，特殊學校一般都是安排學生直接上課室，不用集隊啊！』」但譚蘊華再三堅持，正因她認為，這是莘莘學子都應該經歷的校園生活。「回到學校先集隊、做早操，是一件很平常的事，我不會因為他們是特殊學生，就不用守紀律，耐性也是要從小建立，學校不教，他們將來就更加不懂得守規矩。」

結果，她的堅持，帶來了學生的改變。「有一個性格『固執』的自閉症學生，一直不肯跟老師上台做早操，大家唯有再三邀請、重複提示。拉鋸了一個月，或許他對這個場面熟習了，這次老師再邀請他時，他竟然肯走上台，和大家一起做早操。當音樂完結時，我見到老師一擁而上攬着他的場面，既開心，又感動。」這就是家長口中所說的「神奇」學校，魔法棒一揮，學生就脫胎換骨。

除了初出茅廬首4年在國際學校任教，譚蘊華半生的教學生涯都在特殊學校中度過。「我以往做培訓工作時，也常跟同事說，假如你在特殊學校做到一年，還未打算辭職的話，我相信你會愛上特殊教育，離不開了。」她之所以像被磁石般吸引着，是因為在這個界別，找到教育意義，「我不是說主流學校沒有（意義），而是當你作為一個教育工作者，能夠把自己調校到明白特殊學生，找到方法幫他們成長，那種滿足感是特別大」。她已暗暗許下承諾︰「我會一直做到退休。」

[Happy PaMa 教得樂 第422期]