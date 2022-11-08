感創航道：建立家校聯繫

【明報專訊】家長對教育的期望漸趨多元，學校也在積極求變。成績以外，近年家長也關心子女的全人發展和身心需要；同時，也有更多學校標榜愉快學習和正向校園。抱有相同教育理念的家長和學校能夠遇上彼此，當然是絕好美事。「教育大同」透過「感·創·做」計劃，協助主流小學在初小常識科推動教學革新：放下教科書，教師按學生的需要鋪排學習歷程；放下考試，以多元評估來檢視學生在態度、能力和知識上的表現。

學校革新的面向可以有許多，但當觸碰到核心課程與評估，所要面對的挑戰可不少。學校會否踏出這一步，踏出後又能否走得堅壯，除了學校管理層和教師的取態，也取決於家長的支持。「家長會否反對？」、「課程有家長參與的部分，家長不積極怎麼辦？」、「不考試，家長會否有更多疑慮？」這些疑問，幾乎全部有意參與計劃的學校都曾經提出。

讓家長成為教師同行者

不少研究指出，緊密的家校聯繫有助學童的學習成效、教師的教學效能，幫助建立積極的學校文化。家校聯繫需時建立，但學校要兼顧的事務繁多，外間機構往往能擔當搭橋、輔助的角色。「教育大同」作為家長組織，非常明白家校協作對孩子成長、對學校發展的重要。我們進入學校除了支持教師的專業成長，亦推動家長關心子女的學習與成長需要，讓家長成為教師的同行者、學校的緊密伙伴。

家校的日常聯繫多屬被動，家長主要從通告了解學校的事務，從默書測驗知道孩子的學習。除了領取成績表，見班主任或聽講座外，家長一般很少進入學校。開學之初，學校積極籌辦講座，讓家長了解孩子學習和關心學校事務。我們亦趁着這段黃金檔期，為參與「感·創·做」的學校提供家長工作坊。有別於坐定定接收資訊，家長要動手、動腦，親身經歷孩子在課堂所經歷——由計劃、實踐、反思到評價的體驗式學習（learning by doing）歷程。認識「以孩子為中心」的學與教理念後，我們再以課程例子講述學習模式和評估方式，讓家長加深理解。最後，從繪本閱讀中思考自己作為家長的角色，在家該如何配合。

力邀被動家長參與工作坊

好的開始，是成功的一半。家長對學校教學方針感到安心，自然更加信任；家長在活動中感到開心和投入，自然願意往後多加參與。這也是我們趁這時候組織家長工作坊的目的。學校也看見工作坊的價值，為提高家長的出席率而扭盡六壬。有學校揀選接放學前的時段，或是周六家長不用上班的日子；有學校聯同其他活動一同舉行，例如面見班主任、小一百日宴等；有學校發現報名人數不似預期，特意安排學生親自繪畫邀請卡，邀請爸媽參加。這充分反映學校對家長的重視，但也說明學校要動員家長參與並非那麼容易。

家長教育需要持續，絕非止於1、2次的工作坊。家校協作要從單一單向走向多元雙向，使被動的家長由旁觀者成為參與者，使熱心的家長由參與者成為推動者。「感·創·做」計劃在課程設計、家課任務、評估模式等範疇，全方位滲入家長參與的元素。這個嶄新的家校協作模式，得到伙伴學校的高度肯定。家長角色起了什麼實質改變？教師在看待家長的參與有了哪些不一樣的看法？親子關係如何重塑？下期分享。

文：程頌琪（教育大同項目經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]