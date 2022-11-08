感講你知：善意溝通魔法學校

【明報專訊】小時候看最喜歡的卡通片時，你曾否代入想像自己是劇中主角？若故事元素融入課堂內容，會否令你更投入學習？動畫與正規課程接軌並非天方夜譚，就讓筆者帶大家一同體驗JUST FEEL感講設計的「社交情緒教育課程」（註），其背後有趣而令人嚮往的世界觀設定——「善意溝通魔法學校」。

課程故事圍繞一所魔法學校，專門培訓小魔法師。他們的形象獨特而個性鮮明，分別象徵不同性格的學生，成為學生共同成長和學習的伙伴：

．小紅喜歡結交朋友，又樂於助人，卻帶點衝動；

．小藍為人細心敏感，但有時會比較自卑，多愁善感；

．插班生樹懶很有耐性，卻不善交際。

當學生對主角的經歷產生共鳴，便能激發使命感。故事人物就像陪伴着學生一同成長，邊認識自己，邊學習與人相處和面對衝突。

魔法學校也設有多種魔法道具，讓學生形象化地掌握概念：

． 「壓力失憶棒」提醒主角察覺壓力帶來的生理反應——食慾不振、肚子痛、易怒等；

． 「專注山洞」（安靜的環境）及「積木火車」（把任務排序）幫助主角集中完成事情；

．會發光的「謝謝按鈕」鼓勵學生向人道謝。

虛構道具不單止增添趣味，更能引起學生對課題的覺察，引導他們思考如何在日常生活中應用。

要讓學生鞏固知識，除了聽故事外，課程還結合了經驗學習法及生活化例子。例如有一課教導「如何平復心情」，教師講述剪了短頭髮的小藍遭到取笑，並讓學生代入小藍，一同練習冷靜小技巧。過程中，教師亦會引導學生想像情緒激動時的行為，以及思考其帶來的後果；最後以「情緒冷靜紅綠燈」練習，讓學生實踐所學，以適當的行為表達感受：鼓勵學生激動時先停止（紅燈）、察覺感受（黃燈）、再行動（綠燈）。

冷靜小技巧——深呼吸

筆者經常到伙伴學校與教師一同備課，幫助他們掌握機構教案和教具，而教師也會分享課堂上的點滴。其中一個分享故事，便反映了情境教育和經驗學習法的效用——小息時，就讀小一的學生突然情緒激動，不斷大哭大叫，同學們嘗試和他聊天都未能平復心情。這時，竟然有同學帶領他一起練習其中一個「冷靜小技巧」——深呼吸。一呼一吸過後，學生哭聲減弱，漸漸恢復平靜，慢慢道出令其情緒激動的原因。教師感歎：「學生記得課堂內容，甚至用作安慰同學。見到彼此之間的連結，使我很驚訝，亦很欣慰。」

長大以後，筆者仍舊記得兒時最愛的卡通片內容。那些懸疑又搞笑的故事設定，加上主角們冷靜帥氣的處事態度，令一條條道理變得吸引，更潛而默化成自己的原則。因此，正在思考如何教導孩子的你，不妨試試從故事和情境入手！未來，我們也希望與更多學校合作，拓展「社交情緒教育課程」至正規課程，提升香港學生的身心靈健康。

註：JUST FEEL感講嘗試把社交情緒教育（social emotional learning）的5個能力（自我認知、自我管理、社交認知、人際關係、負責任決策）具體化，製作成有系統、有趣味，且貼近本地學生生活的正規課程。課程主題多元，包括認識個人感受及特質、同理心溝通技巧、成長及邏輯思維等約70個課題。「社交情緒教育課」於每周成長或德育課節推行，期望學生透過持續學習，逐步掌握及應用社交情緒能力，提升身心靈健康。本年度全港已有17間伙伴學校推行此課程。

文：盧卓欣（JUST FEEL感講項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]