荒失失在加家：不同氣氛下的Halloween

【明報專訊】身處外地，生活上有不少地方都需要重新適應，其中節日更加需要留意。在香港，「大節」不外乎中秋、端午、農曆新年等，而在西方國家，一年一度的Halloween便成為了不少小朋友心中的「大節」，不少家庭在過節時的準備工夫，甚至不下於聖誕節。

小朋友心目中的「大節」

還記得在香港，Halloween雖然也是不少商場活動的主題，不過說到最令人印象深刻的，莫過於當晚在中環蘭桂坊吸引大量遊人扮鬼扮馬，氣氛濃厚；但大部分出席的人都是成年人或青少年，小朋友只佔少數。如果你問小朋友對Halloween有什麼期望，我想應該大部分人都沒有太大感覺。

南瓜、骷髏、吸血鬼、巫婆放滿前院

至於身處加拿大，作為當地的「大節」，無論從學校或是小朋友間談論的話題，都感受得到節日氣氛；尤其是看本地人如何精心佈置住所，更能看出他們對這個節日的重視程度。通常在Halloween及聖誕節前後，不少住在獨立屋的家庭，都會在前院放置與節日相關的物品。例如在Halloween，南瓜可說是必備品，骷髏、吸血鬼、巫婆等與「邪惡」有關的裝飾都放滿前院，甚至配合不同的燈光效果來營造氣氛，花1、2個星期去佈置可說是等閒事。

trick or treat 糖果夠吃一年

而對於小朋友來說，最重要的環節當然是trick or treat。還記得去年各個小朋友們整裝待發，除了打扮一身與眾不同的惡鬼造型之外，還要穿上厚厚大褸，由家長接載他們到不同小區trick or treat。在這邊有一個不成文規定，小朋友通常只會去門前有Halloween裝飾並且開啟了前門燈的家庭取糖，若門前有裝飾（代表有為Halloween做準備），但沒有開啟前門燈（代表沒有人在家），也不會去取糖。通常小朋友們在街頭下車走到街尾，沿途約三分之一至一半的家庭都能trick or treat，而大人則順路看一看不同家庭的Halloween裝飾，街尾與小朋友匯合再去下一個地點。

還記得去年的Halloween正值周末，由黃昏開始出動，去了3、4個小區，兩兄妹的小背包及手挽籃都滿載而歸，收穫的糖果分量足夠食一年。至於今年，由於Halloween在平日，trick or treat環節只能縮短時間，花時間裝飾門前的家庭也較去年少，取得的糖果減少了。雖然對於小朋友來說未免有點失望，但作為家長，讓小孩子少吃一點糖果，都未嘗不是一件好事。

值得一提的是，trick or treat環節是正日限定活動，如果身處加拿大又想經歷Halloween氣氛的家長，就要留意。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]