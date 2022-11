英倫助鄰：淺談英國式民主制度

next

【明報專訊】近月英國政壇風起雲湧,首相府內上演一幕幕劇力萬鈞的宮廷劇,猶如英版House of Cards,連帶整個英國金融市場、匯價亦被牽動;首相兩個月內換了又換,但一般市民大眾又好像無份參與投票,究竟所謂何事?也許有些朋友對社會政治總是提不起勁,對事情的發展摸不着頭腦。但若然真的要移民英國,大家除了關心衣食住行大小事外,對英國政治制度有所認識,也是適應外國生活的基礎。更何况,將來想申請永居或入籍,須在Life in the UK Test考取及格成績,這些對民主政制的基本知識可是不可不知的呢!

國會選舉

在英國政治制度中,其實並非直接一人一票選首相,首相及政府主要官員都是由國會推舉而上任的。每屆的國會選舉,英國人都會通過直選選出自己地區代表進入下議院(House of Commons);而英國全國共劃分了650個區域,每區都會由一名國會議員(MP, Member of Parliament)代表人民在議會內審議法案,以及組織新一屆政府。因此,當有政黨贏得過半數國會議席時,其政黨領袖自然就有足夠支持票獲推舉為首相。若擁有最多議席的政黨亦未及半數時,就要與其他政黨合作組織聯合政府。當新首相經過英王任命的程序後,就正式上任及組織其內閣政府。

換人不換會

根據現時英國的法例,每屆國會的年期為5年,在這5年內國會的組成不變,但政府內閣甚至首相都可以替換。首相可以隨時因不同管治需要更換自己的內閣大臣;而首相亦會因受公眾政治壓力、國會的不信任及自己執政黨的壓力而下台。因為國會沒有變天,執政黨仍然是在該屆大選下的民意所歸,因此就如最近的首相Boris Johnson及Liz Truss下台後,只會觸及保守黨內的選舉,通過選舉新黨魁去產生新首相。

大選年期

雖然國會的任期是5年,但國會大選亦有可能隨時提早舉行。而事實上,提早大選都是常見的事,上兩次在2017、2019的英國大選都是提早舉行。當有三分之二國會議員同意,或首相向國王提出並獲得接納,國會就得解散及重選,到時亦可能隨着執政黨替換,造就新的首相人選。

星期四選舉日

在香港,所有的公眾選舉都是在星期日舉行的。原因就是香港人平日工作太忙,只有星期日可以抽空投票。但在英國,選舉日則是星期四。除了因在周末舉行選舉可能增加運作成本外,英國人都希望在周末的日子真的放空放假,所以在假期舉辦選舉反而會拖低投票率。這又再看出兩地文化不同。

文:Eiffel

作者簡介:三個小孩的爸爸,從前在港組織家長組織爭取教育改革;今日出走英倫,繼續關注學校教育,協助香港家長選校入學。

http://www.facebook.com/LunLondon

