辣媽CEO：給23歲小T的信

【明報專訊】已經忘記了從哪一年開始，我總在你和大T的生日，在專欄公開為你們寫一封信！講起來，我真的很幸運，這些年來一直承蒙《明報》副刊厚愛不棄，沒有被叮走，〈辣媽CEO〉專欄有得留低，我才得以繼續，年年有得寫！媽媽先祝你年年有今日，歲歲有今朝！

盼盡情累積快樂回憶

如果年年有今日，你一定心花怒放！在英國讀書打波和朋友同歡聚，是你人生難得的、最開心快樂無牽無掛的日子。出得嚟玩，預咗要還，畢業之後，有排你捱，你就盡情為自己累積多點快樂回憶吧！

明知你兩個都不是我的專欄讀者，樂此不疲堅持年年寫，最大動力，當然是為了稿費。除此之外，當然有私心，有朝一日，我不在，信還在，見信如見人。人死如燈滅，文字永留存。當然如果有出版社，不怕蝕本，把我寫給你兩個的信結集成書，更是一大樂事！

決定送你和家姐出國讀書，是我能為你們兩個做的最好決定。大T去韓國讀書之後，成個人簡直脫胎換骨，發掘了她一直潛藏，連自己都不知道有的潛能，自信心大增，待人接物交際手腕雖然仍有很大進步空間，但比起以前，已經進步不少。

切記善良要有底線

小T你呢，在香港讀中學，雖然未至於寡言，但總是把自己及情緒隱藏收埋；去了英國之後，變了開籠雀，整個人活潑開朗了太多！你果有乃母之風，交遊廣闊，任何人都可以傾到幾嘴，做到朋友。你的優點，亦令很多痛惜你的長輩擔心，就是你太正直、太過善良，容易被蒙蔽欺騙，怕你會被傷害。

做人善良是應該的，害人之心不可有；不過都不能對所有人全拋一片丹心，善良都要有底線，一定要懂得保護自己。好心做的，不一定是好事，有些人有些事，需要狠狠地拒絕，是非不能混淆，原則不能含糊，切記！

當年我問大T畢業後有什麼打算，她說想做生意，所以有女皇의。你說喜歡創業，就有了SON級推介。從網上走入商場，再從商場走出地面開餐廳，和你們兩姊弟攜手走過的，是有血有汗有淚的奮鬥。你聰明，我知道，但是這個世界最不缺少的，就是聰明人。你阿媽我，就是聰明反被聰明誤的人辦，樣樣都可以學我，呢一樣，千萬不能！你需要的，是做人做事各方面的智慧，而智慧，要有經歷，經一事長一智，你要好好虛心學習！

很期待，見到24歲的你！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]