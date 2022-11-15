學校巡禮：救世軍中原慈善基金皇后山學校 開荒邨校 課室內外滲透正向文化

情緒表——每天在正式上課和放學前，都有班級經營時段，班主任會邀請全班同學在「情緒表」上，表達自己當天的心情，從小提升孩子對自身情緒的敏銳度。（黃志東攝）

同行廣場——為幫助師生、學生與學生之間建立更緊密的人際關係，校方特別設計了這個中間通空、綠草如茵的「同行廣場」，大家可以在這裏散步、乘涼，分享心事。（黃志東攝）

繪本教學——初小的中文科，部分課題會採用繪本教學，當中大量圖像既可擴闊學生的想像空間，亦因為文字不多，可照顧學習能力稍遜的學童。（黃志東攝）

以人為本——皇后山學校校長勞耀基（前排中）相信，教育應該是「以人為本」，因此他着重發掘學生的優點和長處，讓每個學生都感受到被尊重、被欣賞和被信任。（黃志東攝）

【明報專訊】受適齡學童減少、跨境生人數下跌及移民潮三重夾擊，香港再掀縮班潮。然而，當學界瀰漫着一片殺校恐慌之際，卻有資助小學逆市創校，其中包括救世軍中原慈善基金皇后山學校（下稱皇后山學校）。受惠於毗鄰新屋邨落成，去年開辦的皇后山學校，在短短一年間由僅得5個學生增至今學年有逾600名學童，甚至因學位供不應求而要公告暫不接受插班生申請！背負着數百個家庭的期望，學校又計劃如何帶領學生衝上雲霄呢？

文︰沈雅詩

「我不搞gimmick（噱頭）的」，皇后山學校校長勞耀基劈頭第一句便說。沒有吸睛的旗幟，沒有響噹噹的口號，他只提出要建立一間穩陣的學校，基石則是教師和家長。「如果有優秀的教師團隊，有高質素的家長，家校合作又做得好，哪有教不好的學生呢？沒有的。」

執教鞭30載 從開荒教師到校長

假如「勞耀基」3個字是一個品牌，這個品牌代表着的，是「正向教育」。他縱橫教育界30多年，上任皇后山學校校長之前，在救世軍林拔中紀念學校（下稱林拔中學校）工作20年，由開荒教師晉升至校長，掌舵學校那8年，他全力推動正向文化，使林拔中學校贏盡口碑，成為區內熱門學校之一。離開安舒區，來到新環境，他初心不變。

「我希望在基督教教育和正向教育的基礎下，培養皇后山學校學生成為『愛生命』、『好學習』、『護環境』和『澤社區』的良好公民。」勞耀基進一步闡釋這4大提綱，「『愛生命』是常存感恩的心，愛惜生命，尊重自己和別人，建立正向人生；『好學習』指有堅毅的精神，樂於追求學問，達至卓越；『澤社區』是以服務人群為己任，恩澤社區；『護環境』是培養有負責任的態度，愛護地球，珍惜資源」。

如何落地實踐？勞耀基形容，他追求的，是一種氛圍，而非一個教案。「當然，我們也有『正向課』，納入在成長課之內。課堂會教導學生如何管理情緒，怎樣以正面積極的態度面對個人成長的挑戰。」惟要在校園形成一股正向文化，就不能只靠幾個單元課程，而是需要把當中的精髓，「無孔不入」地滲透在所有正規課堂裏，包括中、英、數、常等學科。

注重教師培訓 建立正向團隊

談起「滲透」，勞耀基嘻哈大笑：「『擒賊先擒王』呀！」之後他回復正經地說：「我們很着重教師培訓，每個新入職的同事，都需要接受為期3天、取材自澳洲Geelong Grammar School正向課程的裝備。」不過，Learn It（學習）只是第一步，教師們還要Live It（活出），「他們要應用到自己的生命裏面，應用到家庭、婚姻及同事之間，要Live It，才能Teach It（教導）。假如教師自己都沒有正向價值觀，勉強去教學生，結果亦只會有形無神」。

反過來說，當教師懂得尊重、欣賞和信任學生，奉行「優勢為本」的取向（strength-based approach），即聚焦發掘學生的優點和長處，勞耀基相信，孩子自幼在這種氛圍下長大，他日也必能夠成為一個愛生命的人。

營造互重互信環境 師生彼此關顧

「愛學習」是家長和學校對小朋友的共同期望，但如何提升孩子的學習興趣呢？課室語言、教學活動、課業設計等，都是關鍵因素。勞耀基透露：「我們參考美國responsive classroom策略，這是一個班級經營的管理方法，當中很強調課室語言（teacher language），因為老師一句說話，可以建立學生，也可以摧毁學生。」另外，每周兩天在上課前舉行晨會（morning meeting），在一個互相尊重、互相信任的環境下，班主任和同學一起分享，彼此關顧，都有助學生對自己的社群產生歸屬感，增加學習的投入度。

科本規劃，則以「多元化、多參與、多表達、高展示」作目標，他續稱：「學習差異是必然存在的，但若教師在分組活動、提問技巧，以至備課形式、課業設計等各方面，都能刻意照顧能力稍弱的學生，例如採用『以強帶弱』的分組方法，偶爾提問一些較淺的問題，設計分層工作紙等，這樣可使到班裏每個同學都有機會參與和表達，學習氣氛自然好。」

鼓勵學生「澤社區」 節能校園「護環境」

美國著名心理學家Martin Seligman指出，幫助別人，能使自己獲得真正和持久的快樂。作為救世軍屬下學校一員，皇后山學校十分鼓勵學生「澤社區」，勞耀基已有滿腹大計，打算在未來日子逐一展開。「低年級學生，我們會主力傳授生活技能，例如摺衫、掃地、洗碗等，希望同學服務自己的家庭；升上二、三年級，就開始讓他們服務學校，除擔任風紀，還有班長、室長、圖書館管理員、資訊科技管理員等不同崗位；四年級以上，同學除了參與學校服務，還要加上社會服務；當升上六年級，我更期望帶同學衝出香港，參與境外的義務工作。」

至於環境教育，則由常識科統籌，同時校舍亦引入不少節約能源的措施，包括安裝太陽能光伏板，採用雨水集蓄系統來灌溉園景等，以實際行動，感染學生「護環境」。

正如勞耀基訪問開初所說，學校的基石，除了教師，還有家長。因此不單教師需要接受「正向教育」的裝備，家長同樣需要。「為何父母與子女有這麼多爭拗？為什麼小朋友會無心向學？覺得讀書很挫敗？很多時都是因為家長只着眼於孩子的學業成績、分數高低。」勞耀基期望通過主題講座、小組活動、茶敘及工作坊等，提升家長的管教技巧。「當家長曉得怎樣把目光放在子女的強項而非他們的弱項時，孩子便不會因為自己有些地方力有不逮而膽怯，因為他知道自己也有優點和長處，『我是有用的』！」他又謂，在基礎教育幫學生提升心理質素，有助他們升上中學後，有更大的力量去擁抱困難和挑戰。

■後記

勞耀基：正向教育曾拯救自己

勞耀基承認自己很「迷」正向教育，因為這種教養思維，拯救了當年性格內向、思想負面的他。小時候的勞耀基，學業成績平平，「數學很差，默書又經常不及格」，縱然擁有藝術天分，但他的強項永遠被「成績差」這個標籤所掩蓋。

直至中二那年，班主任竟然欽點這個平凡小子做班長。有一次，他英文科測驗「如常」不及格，老師沒有責罵，只是循循善誘鼓勵他：「勞耀基同學，你是班長，英文科不能不及格的。」經歷人生第一次被別人賦予期望，勞耀基內心激盪，從此發憤圖強，努力讀書，「原來當一個人被發現、被尊重，是很開心的，很多東西自然會改變，這是很magic（神奇）的」。勞耀基預科畢業後，希望如當年的班主任般，以生命影響生命，於是報讀當年的師範學院，從此踏上春風化雨之途。

■INFO

救世軍中原慈善基金皇后山學校

類別：資助男女校

宗教：基督教

辦學團體：救世軍

創校年份：2021

校訓：誠信愛勤

地址：粉嶺龍峻路2號

電話：3151 0323

網址：www.saccfqhs.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第423期]