家家有禮：慈善行綠野尋寶

【明報專訊】1956年成立的嘉道理農場暨植物園今年再度在園內籌辦年度慈善活動，活動包括慈善行、綠野尋寶、自然市集及導賞環節等，共分兩天舉行。作為重頭戲的慈善行將於首天舉行，設有8公里的經典路線及4公里的休閒路線可供選擇，其間將走過園內的風景區，如蘭花谷、嘉道理兄弟紀念亭、彩虹亭等，參加者可沿着山徑認識本地動植物及欣賞鄉郊景致，初次嘗試的家庭可選擇路程較短的4公里路線；翌日舉行的綠野尋寶遊戲，園內半山及下山區有25個與大自然有關的互動關卡，分數各有不同，參加者透過累積分數來贏取獎品，並學習與自然環境共處。

除慈善行及綠野尋寶外，在園內下山區亦會舉行自然市集，逾10個攤位提供趣味活動，以及售賣農產品和綠色製品，包括嘉道理農場暨植物園人工培植的植物及盆栽。同場還有多個導賞及體驗活動，包括「攀樹歷奇體驗」、近距離的「動物全接觸」、自行設計飾物的「再生木飾工作坊」等，活動人數有限，如欲參與盡早登記。

■「再森林‧還原野」慈善行及綠野尋寶

日期︰12月10及11日（周六、日）

時間︰上午9:30開始

地點︰嘉道理農場暨植物園

截止報名日期︰11月20日

報名費︰$300起

查詢︰2483 7200

■送綠野尋寶參加名額

嘉道理農場暨植物園送出「再森林‧還原野」綠野尋寶參加名額予《HappyPaMa教得樂》讀者。得獎名額5個，每個名額可包一名成人及一名小童參與。有興趣的讀者請於11月18日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者會收到專函通知。

問：請說出嘉道理農場暨植物園的成立年份。

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第423期]