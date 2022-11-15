家家有禮：與屁屁偵探歡度聖誕

【明報專訊】噗噗！換上聖誕老人造型的屁屁偵探與助手布朗現身荷里活廣場！今次他們不再是來查案，而是和大家輕鬆歡度聖誕。大家可先於入口處與屁屁偵探合照，再到「幸運貓咖啡店」欣賞4米高、掛滿燈飾的聖誕樹，最後還可走入圓頂冰屋的「屁屁偵探原稿展」，一睹動畫角色的設定原稿。而大受歡迎的屁屁偵探將於指定周末舉行見面會，與大家合照留念，粉絲亦可於「屁屁偵探繪本限定店」購買屁屁偵探系列的圖書。

此外，現場更設有4大互動遊戲，包括「屁屁偵探冰壺大挑戰」、「屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！」遊戲體驗區、「尋找聖誕禮物」電子遊戲，以及「小偵探解謎大挑戰」。其中在「屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！」遊戲體驗區，可以免費試玩最新推出的Switch遊戲，與屁屁偵探和布朗一起破解案件。「屁屁偵探冰壺大挑戰」則可動手動腦，想方設法將自己的冰壺留在比賽場地的紅色圓心之中。若想參與的朋友仔只需憑即日電子消費或VIC會員憑積分，即可換領以上活動的入場券，數量有限，先到先得。

■「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」聖誕裝置

日期︰即日至明年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

查詢︰2118 8811

■送屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年坐枱月曆」及「聖誕填色套裝」

荷里活廣場送出屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年坐枱月曆」及「聖誕填色套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於11月18日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者會收到專函通知。

問：「幸運貓咖啡店」內有多少米高的聖誕樹？

[Happy PaMa 教得樂 第423期]