上一課：小朋友專屬籃球場 培育未來MVP

學習傳波——機構會按小朋友的年齡及程度分組，除了訓練球感和技巧，也十分注重溝通和互動，如傳波時需要望着隊友眼睛，並講出「波」字，Moon表示，有些小朋友不願開口，就讓他們先講一個字。（黃志東攝）

特製籃球——機構特別訂做了3款不同大小的籃球，包括給3至10歲學員使用的5號球（上）；11、12歲及女子籃球使用的6號球（中），以及成人男子用的7號球（下）。（黃志東攝）

步法梯練協調——訓練腳步用的步法梯，可鍛煉小朋友的身體協調。（黃志東攝）

【明報專訊】除世界盃熱潮蓄勢待發，一股籃球風也颳得火熱。不單前陣子有熱播電視劇集《季前賽》，又有商台噱頭十足的「903 AllStar籃球賽」，連《男兒當入樽》電影也公布12月初在日本上映呢！

其實打籃球並非高個子、大哥哥的專利，最近有機構便為小朋友設計了一個室內籃球場，讓他們可以有系統、持續地接受籃球訓練，是培養孩子們愛上籃球的好機會。

文︰顏燕雯

Kidult Sports Academy位於北角新開幕的練習場佔地逾千呎，是一個專為3至12歲小朋友而設的室內籃球訓練場地，裏面有電動升降籃球架、訓練器材，以及3種不同大小的籃球，全是為不同年齡學生而設。

自設場地 風雨不改練波

創辦人Bryan Zhang多年前以私人教練身分於不同機構及學校教授籃球，對象多為小朋友，後來成立了Kidult Sports Academy，並與其他教練合作，於港九新界各康文署球場舉辦恆常課程。不過鑑於近年「炒場」情况愈趨嚴重，加上疫情期間不少政府場地用作檢疫，令籃球場更加供不應求，於是他與另一名創辦人Moon Fong合作開設場地，希望擁有自己的籃球場後，學生不用再受制於缺乏場地，可以風雨不改地上課。

曾經在康文署室內籃球場教波，兩名創辦人都認為那裏地方太大，對小朋友來說未必是好事。「因為旁邊可能有其他人做各種運動，甚至有賽事在舉行，小朋友聽到聲音很容易分散注意力。」Moon說，年紀小的孩子未必需要用這麼大的球場，所以他們的場地也只有半個籃球場，雖然未能做到與正規球場一樣大小，但參考了正規球場的比例還原各種場地細節，如罰球線、中圈等，讓小朋友清楚知道規例細節，也方便教學。此外，除了一般熱身、拉筋、跑動、跳躍等練習，也會透過互動和遊戲來讓小朋友學習防守、運球和射籃等。

辦比賽切磋 學團隊精神

他們又謂，這裏除了傳授籃球基本技巧，還希望讓小朋友開開心心做運動，所以在物色教練時，都會要求他們有愛心和耐性，懂得與小朋友溝通；其次，訓練過程中，也希望小朋友能夠學到合作和團隊精神。為讓每個學生都有比賽切磋的經驗，Kidult Sports Academy每年舉辦3對3內部籃球比賽，學員個個全力以赴。

■INFO

籃球恆常訓練課程

費用︰3至8歲 $250起/堂（1小時）；8至14歲 $350起/堂（1.5小時）

機構︰Kidult Sports Academy

地址︰北角和富道21至53號和富WORFU B05C舖

查詢及報名：5419 4911（WhatsApp）

網址︰www.kidultsports.com

[Happy PaMa 教得樂 第423期]