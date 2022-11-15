增添父能量：「貓爸」不要逃

【明報專訊】最近看某電視劇，留意到爸爸的管教角色，普遍擔當着「好人」或協調母子衝突，這現象與澳洲及香港近年的家庭研究不謀而合。香港的研究稱之為「貓爸」現象，研究人員發現，媽媽的管教比爸爸更嚴厲，包括行為規範及心理控制；現代爸爸則不再像昔日那樣嚴格，有些甚至會逃避管教。

心理學家Clifton Watkins解釋，爸爸角色有其根本的重要特質——尤其對兒子而言。作為兒子的性別楷模，「貓爸」對兒子在成長階段的心性健康有什麼影響？希望以下3點可幫助各位爸爸：

爸爸須參與管教 給予兒子正面鼓勵

1. 灌輸對錯分明的價值觀

香港研究指出，若爸爸逃避管教兒子，有可能令兒子不願面對自身錯誤的行為，日後也不太可能再與兒子討論管教問題。現代爸爸與上一代相比，對兒子生活的參與度提升了，當中不乏玩耍和娛樂的時間；但爸爸更需要參與管教和糾正，對兒子有明確的界線和期望。除了糾正錯誤選擇外，還要清楚指出正確選擇的理由，讓兒子了解背後原則，並確保對兒子良好的行為給予積極正面的鼓勵。

2. 建立父子情感依附

有爸爸曾表示，自己管教並不嚴格，不解為何兒子卻愈來愈隱藏自己的感受？52 Things Sons Need from Their Dads: What Fathers Can Do to Build a Lasting Relationship的作者Jay Payleitner指出，原因之一是當兒子帶着情緒找爸爸時，爸爸卻經常反映相反的情緒。文首的電視劇中的兒子向爸爸反映對於排山倒海的練習感到吃力，爸爸卻否定兒子的情緒，更表示男孩要吃點苦才會成功。以上可是各位爸爸的寫照嗎？

與喜樂的人要同樂 與哀哭的人要同哭

建議爸爸們參考聖經的「與喜樂的人要同樂；與哀哭的人要同哭」。當兒子帶着明確的情緒來找你時，只需配合他們的情緒，一起慶祝喜悅或一起悲傷，不要對他們的成功潑冷水，也不要遏止他們的悲傷。簡單如「太好了！」或「很傷心是吧？」之類的回應，足以讓兒子感覺到爸爸明白他的感受。待情緒平復後，爸爸可以指導、激勵或提供其他選擇，有助兒子日後選擇爸爸作為情感出口，更願意及放心分享感受。

3. 與媽媽保持「同一隊形」

若兒子因媽媽管教嚴厲，選擇傾向與爸爸更親密，爸爸們別沾沾自喜。外國研究清楚指出，如果夫婦有健康的婚姻及良好的親職協作，作為丈夫和爸爸的滿意度會更高。即使媽媽在管教態度上比自己嚴格，爸爸都要與媽媽保持「同一隊形」，因管教是父母共同的責任，亦是愛兒子的表現。當兒子看到父母互相尊重，常有正面互動，如晚飯時傾談輕鬆話題、欣賞和肯定對方，看到一段美好的婚姻是什麼樣子，他便會明白婚姻價值的重要。兒子可從爸爸身上學習如何愛媽媽，以及如何與異性相處。

有幸見證兒子成長是絕無僅有的人生體驗，盡責的爸爸，不會因為希望表現得仁慈而逃避要履行的角色，因為爸爸們知道男孩需要爸爸參與兒子不同的成長階段，成為他們良好的性別楷模。周日適逢是世界兒童日，希望以上分享讓各位緊記，如何樹立一個好爸爸的榜樣。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第423期]