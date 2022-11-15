升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■聖三一、樂民俱佳 就近入學最理想

問◢ 九龍城區的幼稚園，聖三一中心幼稚園和救世軍樂民幼兒學校，哪一間較好？

答◢ 你所提出的兩所幼稚園，均參加了幼稚園教育計劃，若參加了這個計劃，便要接受教育局每5年一次的「 質素保證視學」。參考教育局視學報告，本人給聖三一中心幼稚園和救世軍樂民幼兒學校的評級同是A+（從A++至A-），即是兩校從「行政管理」、「持續發展」、「學與教」及「學校文化及給予兒童的支援」都非常理想。既然如此，你可以揀近你住所那一間，符合「就近入學」。

■心儀創價 油尖旺區推介3幼園

問◢ 女兒來年入讀K1，現於太子住所附近念PN（學前班）。我們心儀香港創價幼稚園，但深知這間幼稚園較難考到，故想選擇住所附近同創價同等級的幼稚園。不知趙sir有什麼建議？

答◢ 香港創價幼稚園在本人評級中屬於A++頂級幼稚園，太子屬於油尖旺區，在此區取得A++的幼稚園有以下3間值得考慮：香港基督教服務處雋匯幼兒學校、保良局呂錦泰幼稚園及救世軍海富幼兒學校。

■升小盼讀一條龍 揀幼園首重語文

問◢ 小兒現在念K2，我們希望選擇一間一條龍的小學，以免升中再添煩惱。學校來說，我們心儀英華小學、播道書院、保良局陸慶濤小學及拔萃男書院附屬小學。由於兒子現時念一間語文程度不算太高的學校，如K3轉校，應以哪類型的幼稚園為目標？將軍澳區的幼稚園又有沒有什麼建議呢？

答◢ 一般比較有名氣的直資小學，都喜歡取錄一些喜愛學習、語文程度良好、頭腦靈活的小朋友，所以你選幼稚園時，應選擇重視學與教及英文程度高的學校。可考慮將軍澳的保良局蔡繼有幼稚園、天主教聖安德肋幼稚園、香港保護兒童會維景灣幼兒學校，以及基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第423期]