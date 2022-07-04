教大GPS：網上學習平台 基層學生的得着

【明報專訊】早前筆者與陳校長免費補習天地合作，透過研究資助局和香港教育大學的支持，以及省善真堂慈善基金和宏才拓展有限公司的贊助，建立了一個網上學習平台，供義務導師及學生免費使用，這項計劃不單幫助基層學生和啟發準教師的教育專業，筆者亦藉此做了一項研究，以了解這個網上學習平台對學生和導師在學與教方面的影響。

提供免費學習資源

研究顯示，這個網上學習平台很受基層學生歡迎，超過九成受訪基層學生表示喜歡使用這個學習平台，以及覺得教學影片能吸引他們自學。學生使用平台的目的，通常是為了解決功課困難，以及於測驗考試前用來協助溫習；學生亦會在日常完成家課後，看影片來溫習或預習。研究亦發現，對於一些學習資源相對匱乏的基層家庭，平台是重要的校外學習資源。有小學家長表示未有學習平台之前，自己不懂如何找合適的學習教材給子女，以致子女日常完成家課就用平板去「打機睇片」；有了這個平台後，家長可以經常鼓勵子女去學習，亦會陪子女一同看學習影片，一邊看，一邊講解。

考試為本心態未變

而中學生選擇學習的科目及內容，則很大程度仍受考試為本的觀念影響。為應付測驗考試，中學生會主動使用平台溫習相關考試範圍，亦表示希望影片內容能更針對考試技巧。對於利用平台學習的科目選擇，亦深受考試因素影響，例如有學生選擇觀看數學科影片，是因為他認為語文科目需要用較長的時間來沉浸，觀看數學科影片則對提升成績的成效更快。另一方面，亦有學生選擇學習英文，是因為他們相信可以用短時間來追上數學科成績，因此要優先學習英文。

同時，我們發現對於基礎較弱的學生，利用平台的教材從基礎學起，對成績會有很大幫助，相對日校及補習學校，平台更能滿足學習速度較慢的學生的需要。有受訪中六學生表示，自己的數學程度原本只有「U」的水平，利用平台學習數月後，分數進步很大，認為自己已達Level 2水平。

這項計劃的第一期已順利完成，且得到令人滿意的成果。而在省善真堂慈善基金、宏才拓展有限公司及紅磡三約街坊福利會的捐助下，筆者將會與陳校長免費補習天地開展第二期的計劃，希望稍後有機會在這裏繼續向大家分享。

文：容煒灝（香港教育大學課程與教學學系副教授）、李家軒（香港教育大學課程與教學學系高級研究助理）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第423期]