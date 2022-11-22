好去處：童話世界農莊×蝶豆花園 花花「動物園」 找恐龍羊駝打卡

「旋轉」木馬——這個旋轉木馬是遊人首選打卡位，雖然木馬不會「旋轉」，但也吸引不少人坐上去一嘗當白馬王子／公主的滋味。（童話世界農莊）（鄧宗弘攝）

【明報專訊】天氣清爽，最適合到農莊賞花遊玩！位於大埔、今年新開幕的童話世界農莊不但有多個夢幻打卡位，最近更與毗鄰的蝶豆花園攜手舉辦「三角梅花展」，把小朋友熟悉的各種動物化為大型花卉，大家不用到動物園都可以一睹各種可愛動物的風采！

（註：模特兒因拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

小模特兒：卓蕎、紀柔

很多朋友都知道大埔蝶豆花園有機農莊飼有多隻羊駝，因此農莊不少裝飾、餐廳食品也以羊駝為主題；而今年初開幕的童話世界農莊則以馬匹作主題，並建於蝶豆花園旁，裏面除了有專為大家打卡而設的仿旋轉木馬，也有馬匹知識展示板，更飼養了多匹馬兒，逢周末或特別日子均設有親親小馬及付費的馬車巡遊等活動。兩個農莊更設有二園入場套票，大家可以一次過玩足兩個主題。

二園入場套票 玩足全日

11月中開始，兩大農莊合作舉行香港首個私人農莊以動物造型為主題的三角梅花展。三角梅又稱簕杜鵑，雖然其花朵是淡黃色小花，但包裹小花的萼片則是桃紅、粉紅色，所以修剪出來的植物景觀，都會非常搶眼。今次蝶豆花園將展出12生肖、羊駝、天鵝和孔雀等花卉造型；而童話世界農莊則有恐龍、啤啤熊等，都是小朋友最喜歡的動物。由於花期有限，建議大家盡早入園找齊各種「動物」打卡！

■INFO

入場費︰童話世界農莊成人$138，3至12歲小童$98；二園套票（童話世界農莊及蝶豆花園）成人$298，3至12歲小童$228

開放時間︰上午10:00至晚上6:00

地址︰大埔鳳園路8號

查詢︰5178 3222、6583 5111

[Happy PaMa 教得樂 第424期]