同理心學堂：了解子女情緒 達情感連繫

【明報專訊】現今父母很重視陪伴孩子成長，亦明白親子關係對他們個人成長的重要，但怎樣才是真正的陪伴呢？親子之間的情感連繫及協調，懂得感知子女的情緒很重要。

情感協調，就像蟬的鳴叫，多隻蟬能一致地發出同一頻率、聲調的鳴叫聲，以達和諧。而人與人之間的情感協調，則是一個人閱讀另一個人的情感線索，並作出配合反應的能力。當父母能深度了解子女的情緒時，他們會留意到他們的需要，給予與子女的情緒一致的回應，以達連繫。

這種協調的情緒及回應，相信每個父母都體驗過。回想孩子還是嬰兒的時候，當看到他受傷而大聲哭泣時，你也會不禁感嘆一聲「哎喲」，皺起眉頭，安撫孩子。當父母感受到嬰兒的痛楚，不用刻意模仿，也會把同樣的情感真實地傳達給嬰兒，讓嬰兒感到自己的情緒被回應，這就是真正的情感協調。隨着孩子長大，我們漸漸只着重教導他們道理，忽略了他們渴望被理解、陪伴的需要。

聆聽接納 孩子不再感孤單

筆者於工作上接觸到一名13歲男生，他升中後常與同學衝突，在教師懲罰及媽媽說教下，也未有改善。筆者建議母親聆聽及感受兒子的情緒，肯定他的憤怒、覺得不公平的感受。讓孩子感到被明白，不再感到孤單、無助，令情緒有抒發的渠道，有助他更恰當地面對及回應令他憤怒的事情。讓孩子感受到情感的聯繫，亦有助提升親子溝通中的正面感覺。

研究亦發現父母對子女情緒具一定的敏感度和反應能力，有助於子女的腦部發展，安全依附，行為、認知和情感發展​，例如覺察能力、專注力、自我情緒認知及調節，以及同理心及人際關係的發展。相反，如親子間長期缺乏情感調和，父母一直未能回應孩子的情感，孩子可能會漸漸逃避表達、不去感受這些情緒，以致無法接觸真正的自己，對個人成長有莫大影響。

深度了解子女情緒的方式

1.積極聆聽：

仔細聆聽孩子的表達，帶着好奇心關注孩子，了解細節。以言語或非言語的方式表達我們的關注，如詢問孩子對事情的想法、感受；以專注的眼神表達你正在聆聽。當然，也需要給予適當空間，如孩子暫時不想說，也不要勉強。

2.同理心：

要明白孩子的感受，我們需要易地而處，嘗試代入孩子的角度，去看他面對的事情及感受他的情緒，先不評論事件或行為對錯，反映出他們的感受會讓他們感到被明白。

3.留意及接納情緒：

即使是輕微的情緒也需要被理解，以防累積成強烈的情緒，可問候或反映他的感受，鼓勵孩子表達，亦可從他的神情去觀察。表達感受對小朋友來說並不容易，父母可以嘗試引導他們講出感受，亦要容許孩子有不同的情緒，嘗試明白。

4.以靜觀的態度專注與子女相處：

很多父母忙於處理生活中各項事宜，時常一心多用，可能因此妨礙與子女的相處。如父母能專注陪伴子女，專注聆聽說話、觀察行為，就是最能夠感受及理解子女情緒及需要的方法，同時亦可留意自己的慣性反應，會否妨礙我們聆聽及理解孩子。

情感協調的陪伴，讓孩子感受到父母在他心裏，成就將來的獨立成長。

文：周芷楓（香港中華基督教青年會輔導組心理輔導員）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第424期]