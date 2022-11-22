解鎖孩子心：正向鼓勵 改善拖延行為

【明報專訊】小朋友做功課時藉口多多，走來走去又不專心，怎麼辦？

每天與樂樂（化名）做功課，對媽媽來說都彷彿是一個情緒考驗。「樂樂做功課不專心，坐不定，會說很多藉口離開座位，我請他每完成一份功課才可以走開，他就說要去洗手間……每次做功課可以來回洗手間四五次，真讓我失去耐心，情緒也不好……」

明白孩子內心需求

面對孩子的拖延行為，如果只處理表徵，會有一種沒完沒了的感覺。因為孩子會「見招拆招」，想出千奇百趣的拖延原因。其實，行為反映孩子的內在狀態，要幫助孩子改善拖延做功課的情况，我們要回歸根本，先明白孩子內心的經歷和需求。

父母可以從以下3個方向開始：

1. 觀察孩子重複的行為

父母可以觀察孩子在什麼情况下，會啟動拖延的應對機制呢？樂樂出現拖延做功課的情况，是因為他在學習上缺乏信心，尤其是較弱的中文科，一看到中文字，內心就產生一種「我不會做得好」的感覺，因此就出現拖延做功課的行為。

放下「分析問題」思維

2. 回應孩子的心情

面對孩子的負面行為，父母先暫時放下「分析問題」的思維模式，亦不宜馬上「拆穿」孩子，例如：「你根本不是有需要去洗手間，你只是不想做功課，是嗎？」這樣的回應會引起孩子的羞愧感，讓孩子更難有空間去意識自己的狀况。我們要先讓孩子感到被接納，例如：「你還可以嗎？你是否遇到難題？如果你有不懂不要緊，我很願意教你的。」

讓孩子經歷面對困難，我們可以尋找方法解決，但並不代表他是沒有價值的。

3. 陪伴孩子面對成長的挑戰

樂樂對中文很抗拒，媽媽會陪他一起做，教他如何拆字記憶。當樂樂進步了，媽媽希望樂樂自己做功課時，他就會說：「媽媽你不幫我，我一定不會做。」這時候媽媽應正向鼓勵孩子，給予孩子信心，帶着堅定而溫柔的語氣告訴孩子：「我看見你已經進步很多，我相信你能夠做到的！」

讓孩子勇敢面對成長的挑戰，陪伴他們經歷一次又一次的小成功。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第424期]