家庭有教：處理壓力步驟B——呼吸減壓

【明報專訊】上次提到如何察覺和辨識壓力的狀况後，下一步的焦點在如何引導學童在壓力下平靜自己，其中一個重要而有效的方法，就是恰當地運用「腹式呼吸法」，調節自己的心跳和其他身體反應，好讓自己感到壓力即時紓緩。

「腹式呼吸法」紓緩情緒

當我們面對壓力、感到緊張或焦慮時，我們的呼吸都會變得急促而淺層；而「腹式呼吸法」就是運用我們的腹部收縮，來帶動相對較慢而深的呼吸。因此，腹式呼吸法正正是最簡單、直接的招式，透過調節呼吸節奏，幫助我們放鬆，紓緩緊張的情緒。

由於方法簡單易用，大家都不妨找個安靜而舒適的地方坐下，再按以下步驟嘗試：

1. 安坐後，腳平放在地面，腰背稍為挺直而不失自然，雙手輕放在大腿上或肚上面。可以合上眼睛，或望向正前方的地下

2. 想像有一個氣球在自己的腹部入面，當吸氣時會膨脹升起，呼氣時會向下收縮

3. 接着，慢慢地吸氣，速度緩慢而深，就好像在為腹中的氣球「泵氣」，大約需3秒時間

4. 吸氣後，先忍一忍，將吸入的氣留在腹中，維持約3秒

5. 之後慢慢呼氣，以慢速約3秒左右，將腹中「氣球」的空氣盡情呼出

6. 呼出空氣後，再忍一忍約3秒，先不吸氣，稍作停頓休息

7. 3秒休息後，重複以上步驟3至6，當1組12秒的「腹式呼吸」重複了5次之後，整套為時1分鐘的「腹式呼吸」就完成。如有需要，可以重複上述每組4步12秒的流程

以上「腹式呼吸法」的重點在減慢呼吸的節奏，有助我們感到整個人慢下來，可以平靜心情。除了在焦慮、緊張時應用外，我們平日不時練習，也有助我們保持心境安寧。

讀者如果想跟從指示，一步一步練習腹式呼吸法，不妨瀏覽以下網址，當中香港教育大學兒童與家庭科學中心連同香港心理學會教育心理學部，製作一連4集、以學習生活為題材的教育短片及支援小冊子，供家長及公眾人士認識壓力，並了解如何有效、有系統地處理壓力：bit.ly/3V8Zh0p

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第424期]