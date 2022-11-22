善養救未來：也談親子間的感恩

【明報專訊】正向心理學研究指出，感恩有助提升幸福感，為身心健康以至人際關係帶來益處。作為父母，當然希望將感恩這份珍貴的禮物帶給孩子，為他們培養一顆懂得感恩的心。

「感恩」是感激別人對自己的恩德，關鍵在於「感」——先要感受到別人的恩惠╱恩寵。感受有很多種，開心╱不快，平和／生氣，放鬆／緊張，勇敢／害怕，以至感恩。生而為人，我們是眾多感受的總和，若要孩子懂得感恩，先要讓他們懂得感受自己。善養，從關顧各種感受開始。

孩子年幼時，我是全職母親，希望讓孩子從頻繁的親子互動與接觸中感受到至親的關愛。我重視他們的感受與需要的同時，也期望他們慢慢懂得表達自己感受。記得孩子牙牙學語時，生氣、發脾氣後，總會主動走過來要媽媽抱抱，其實也是想在脆弱的時刻，得到至親的接納和愛護。可惜我們作為爸媽，有時只顧聚焦在發脾氣的行為，甚至把孩子推開、訓斥，否定了稚子當刻的需要，讓孩子自己也以為，有情緒並不好，會被責罰。

孩子會生氣，媽媽也會生氣；我還有其他不同情緒以至個人需要，且隨着孩子成長，親子間的想法愈見不同。凡此種種，我都盡力以簡單、直接的傾談去化解。在孩子還小時，我會盡量用他們聽懂的言辭或方式讓他們明白。

「媽媽剛才生氣的樣子令你很害怕，是不是？把你嚇倒了，很對不起。媽媽是因為XXXXX才這樣生氣……」

「媽媽現在很難過，你現在自己先去玩，媽媽想在房內一個人靜靜地坐一會，待會再來找你，好嗎？」

我認為：媽媽毋須做出完美人設，免徒添壓力。相反，因着有血有肉的表達，讓孩子感覺到媽媽的真情實感及彼此間的連結。記得有次兩個孩子因煩惱而私下聊天，以為在旁的我睡着了聽不到，長女對么兒說：「如果媽媽知道就好了，她會跟我們去談談。」從中讓我知道，這種什麼都可以傾傾的做法，他們很受落。

當我能夠以身作則，坦誠及真實地表達個人情緒及需要，也讓孩子從觀察中學習怎樣面對自己的情緒及需要，並在此基礎上發展出同理心。很多看似細微、平常的相處，往往在日後的某時某刻，透過某事顯露出來。例如，長女剛升上跨區的中學，有時會留校食午飯，我加了一點零用錢。某天她說想在放學後買杯珍奶，我正打算掏錢，她卻謝絕了：「媽，最近你在我身上用了很多錢，我用零用錢去買好了。」當下我為她的懂事而欣慰。

善養，需要親子間的真誠溝通，關顧孩子的所有感受和想法。當孩子感到充分的愛護與接納，自會懂得感受自己並同理他人，由衷表達感恩之情。多年來，在親子間着重感受表達的薰陶下，我的孩子若感到自己真的做錯了，會主動跟我和老公道歉；又或眼見父母辛勞，他們也會主動說聲「多謝」。我想這些，都是善養帶給我們家庭的善果子吧！

本年度感恩告示行動已截止報名，可以直接捐款支持教育大同，繼續推動善養文化：https://bit.ly/3hQTs8o

文：李慧敏（兩孩之母、善養教育支持者）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第424期]