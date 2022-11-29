升中策略：Banding勿盡信 面試表現可搶分 升中自行選校 第二志願不心儀不選

【明報專訊】打從11月開始，不少中學都陸續舉辦開放日及升中講座，為來年升中的學生來個熱身，準備明年1月的自行分配學位階段（下稱自行階段）選校。官立及津貼中學不像小學般有「世襲」優勢，學生的成績、面試表現和選校策略均是獲得學校取錄的主要條件，只要在自行階段穩操勝券，便毋須為往後的統一派位大抽獎而煩惱。如何「一擊即中」，且看中小學校長的貼士。

文︰顏燕雯

上周公布的小一自行階段派位成功比率接近五成，是近15年來新高；今年參加中學派位的學生能否也與升小學生一樣，比往年有更大機會在自行階段便獲得心儀學校取錄？油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的滿意率高或低並非一個家長選校指標：「這只代表家長在選校時保守還是進取，如果保守，當然會較容易被學校取錄，成功率也相對高。」她指某些校網今年是「學位多、學生少」，在自行階段家長或可選擇這些校網名氣較高的學校，畢竟除了成績，面試也佔了重要一環，「中學多考慮學生英文程度、口才、禮貌和品性，如學生在這幾方面都不錯，我會鼓勵他們試一試」。

「亂選或失去第一志願機會」

本年度（2021/2023）自行分配學位的申請日期為2023年1月3至17日，所有參加中學學位分配辦法的中學均會在同一期間接受申請，學位數量最多佔中學的30%中一學額。12月初，參加應屆派位的小六學生家長將透過就讀小學收到「中一自行分配學位申請表」，在上述日期內選擇兩間心儀中學，並不受地區限制；若獲得其中一間，甚至所選兩間學校取錄，學生便毋須參與4月開始的統一派位。

雖然自行階段可選兩間學校，分別為第一志願和第二志願，不過油蔴地天主教小學（海泓道）副校長陳婉馨提醒家長，切勿抱着「唔好嘥」的心態，把不太心儀的學校填在第二志願上。她表示，家長心目中若只有一間心儀中學，就只填一間，因為即使自行階段落空，若心儀中學與小學屬同一校網的話，統一派位時，子女仍有機會抽中；而且即使小學跟中學校網並不相同，子女日後仍有機會以後備生的身分獲取錄。

「當正取生選擇入讀直資學校，或者兩間自行學校都取錄了他，他便會放棄學位，後備生可繼而補上。但如果你在自行階段第二志願中選了一間不太心儀的學校，而這間學校取錄了你（你子女）的話，你便失去了入第一志願學校的機會。」因此，她建議家長在自行階段選校切忌「委屈」，不是心儀的，絕不要選。

此外，由於移民潮關係，參加自行階段的學生有可能減少，故陳婉馨建議家長選校時不妨看高一線，屬第二組別成績的band 2學生可選一些會同時收band 1及band 2生的中學，不過也不宜過於進取，切記「竹門對竹門」才是最重要。

部分中學過往兩年因疫情取消面試部分，但陳婉馨估計若疫情不再大幅反彈，大部分中學今年將有實體面試。她指學校大都喜歡勇於表達及能獨立思考的學生，其次是語言能力，學生可多跟外籍教師交談，反覆練習英語以增加自信。

她亦提議家長如有心儀的直資中學，也不妨報名申請，面試既可當作練習，萬一獲取錄，不但為學生增添自信，家長也能藉此了解子女的程度，選校時又可多一間學校考慮。她建議家長平日多與子女留意身邊事物，而環保、疫情等也是熱門的中學面試題目，大可一起分析，以訓練其思維方式，以及與人對話、討論的技巧。

留意資源投放 了解辦學理念

不少教師、教育專家都會建議學生根據自己的「banding」（所屬成績派位組別）選校，但弔詭的是現時教育局並沒有為全港中學訂立任何組別排名，也不鼓勵中學公開其收取學生所屬的banding，那麼學生如何按自己的成績選擇適合自己的中學？另外，網上流傳不少中學排名、banding的說法，可是並沒有人知道可信程度有多高。循道中學校長黃珮儀就認為這些資料只能參考，「我見過有些排名把學校面積都計算在內，所以也不知道是如何計出來。其實，很多中學都沒有把學校的詳細資料一一公開，大家就以DSE成績來作定論，但要知道一個學生在中學經過6年都會有改變，所以看學校能否自我增值、讓學生有效率地學習更重要」。

黃珮儀認為坊間或網上許多banding排名都不能盡信，她舉例，2021/22學年以前，循道中學與循道學校結龍，按此機制自然會收取了一些 band 2 成績組別的學生，其後網上有些撰寫中學排名的機構便把循中的排名排得較後。她表示以多年觀察所得，無論是任何學校，同一banding的學生在學習上都會有差異，「即使面試時中學會知道學生的全港排名名次，但也不能從中了解到他們的語文能力，所以我們學校近年中一自行階段收生準則中，也把教育局提供的次第名單佔分比重由 50%降至 40%，其他因素如面試表現

及非學術表現如操行、活動、獎項等也佔了一定的考慮條件」。

她認為，家長一定要明白選校最重要是讓子女在學校找到合適位置，「如果找到一間子女可站於中上游位置的便最好，他既有比他叻的同學做學習對象，也有幫助別人的機會」。

至於如何了解一間中學是否適合自己孩子？黃珮儀稱一般學校網站都可找到部分資訊內容，如設施、課程編排、可選修科目等，但她提醒家長，最要留意的還是學校的辦學理念，「辦學理念不止是校長說的話，而是涉及到學校如何投放資源，以及學校是否上下一心、一同實踐，如學校說顧及學生全人發展，你便要看看它在全人發展領域是否已見成就」。

成績非唯一 操行獎項也看重

除了官津中學，近年不少家長都喜愛替子女報讀直資中學，據教育局資料顯示，2021/2023年度非參加派位的直資中學約有42間，而每間學校的中一入學申請及面試日期不同，有些在11月截止申請，有些甚至在今年12月便開始面試，而這段時間大部分小六學生仍未獲取第二次呈分試的成績表，直資中學又是以什麼條件去取錄學生呢？

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳以其校為例，申請入學日期由11中旬至12月底，如學生在12月報名申請，理應有一定的成績報告予學校參考，即使報名時未獲發最新成績表，仍可在稍後時間如面試時補交，現階段是「有幾多交幾多」。其次，他指學校並非只着眼看學生的成績，而是希望揀選到適合自己學校的學生。如該校網頁已列明，收生標準是學生檔案（學術表現、操行、課外活動及獎項）和面試表現各佔50%。

他又勉勵即將升中的學生不要小看自己，雖然受歡迎的學校競爭激烈，但若相信自己能力的話，不妨嘗試報考心儀中學，特別是近年各種因素影響下，派位成績均不難達到學生期望。

[Happy PaMa 教得樂 第425期]