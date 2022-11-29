採訪手記：趙麗如分享升中選校心得

【明報專訊】今期封面的升中自行分配學位階段攻略，分別訪問了3位中、小學校長，在蒐集資料時，才發現坊間升幼稚園和小學的資訊十分豐富，升中卻寥寥可數，問過一個兒子前年升中的家長朋友，她更告訴我當年要不斷問朋友甚至在中學任教的舊同學，才得到多間心儀中學的會考成績及面試資料作參考，真是辛苦了家長！

面試注意禮貌 考應對能力

記者知道前新聞主播趙麗如（Bonnie）有一對剛升中的孖仔，於是也向她請教了一些升中心得。Bonnie的孖仔今年11歲，本來是念六年級的年紀，不過因為他們念的一條龍學校與本地課程有點不同，今年year 6亦即中一學生了。Bonnie表示，不少家長也會選擇在子女約11歲時，安排他們到外國升學，入讀boarding school，所以她估計留港升中的人數或會減少，選校可進取一點，「雖然熱門學校仍然很多人申請，但我覺得若是心儀，應爭取一試，因為你永遠不知道競爭對手的程度如何。

Bonnie指受疫情影響，去年有些中學仍未恢復實體面試，但相信今年會一如往常，這時候便要留意子女是否也能回復面試狀態。「疫情期間小朋友少了實體上課的時間，連寫字的機會也少了，特別是與人交往的技巧容易忽略，所以家長要提點他們，多留意對話時與人的眼神交流、注意禮貌等。其實申請中學時已呈交了成績及課外活動資料，學校通知你（子女）去面試，即代表你的成績沒有大問題，所以面試一環就要更注意。」她又指面試時教師問的問題，並不假設學生一定懂得回答，而是要考他們的應對能力。

作為過來人，Bonnie說家長也不用過分擔心子女升中的適應問題，例如她一對兒子升中後反而更愛上學，「因為很多科目他們未接觸過，所學的知識領域也增廣了，所以覺得很多課程都很有趣。」不過也由於科目多了，小朋友更要學習分配好時間，才能兼顧學業和興趣。各位家長共勉之！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第425期]