家家有禮：巨型珍寶珠 佳節多一點甜

【明報專訊】巨型珍寶珠嚟啦！東薈城名店倉今個聖誕與小朋友最喜歡的糖果品牌Chupa Chups珍寶珠合作打造 「FUNtastic World」主題活動，讓佳節多一點甜！場內6個色彩繽紛、打卡必到的珍寶珠互動裝置，包括「珍寶繽FUN熱氣球」、「滿FUN棒棒學堂」內的沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、甜香滿溢的「棒棒糖製造機」、網紅必到的「奪目滿FUN包裝站」和2樓鄰近cdf Beauty的「棒棒糖繽FUN牆」，以及小朋友至愛的2米高「超巨型珍寶珠」！大家更可登入手機遊戲啟動Lolly電子學生證，展開互動任務，集齊電子蓋章可換領限量版珍寶珠香薰座。

此外，全港首間集海外產品的「珍寶珠無限FUN快閃店」亦正式登場，有近60款主題精品，除Pop Mart珍寶珠2022新版系列公仔，更有珍寶珠泰國版產品如身體噴霧、潤膚乳，以及一系列商場獨家發售珍寶珠主題文具精品，送禮自用皆宜。

■INFO

東薈城名店倉聯乘珍寶珠「FUNtastic World」

日期：即日至2023年1月2日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：東薈城名店倉2樓

查詢：2109 2933

■送軟綿綿地顫及閃炫唱K神器

東薈城名店倉送出軟綿綿地顫及閃炫唱K神器予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。有興趣的讀者請於12月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者會收到專函通知。

問：「滿FUN棒棒學堂」中的「超巨型珍寶珠」有多少米高？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第425期]