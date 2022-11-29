好去處：露營觀星初體驗 長洲飛索大挑戰

露營區：圓拱屋——觀星圓拱屋營區有多款不同的圓拱屋，這個最豪華的「星海之森」，包括了戶外可看日落景海的的草地平台、吊牀和燒烤爐等休閒設施，以及一個300平方呎、兼備洗手間在營帳內的起居營舍。（星海之森 每晚$3500起 / 4人）（楊柏賢攝）

露營區：印第安營帳——印第安營區內有多個不同圖案的印第安營帳，甚具民族色彩，外面看似小小的，但內裏其實可擺放兩張雙人牀，入住4人。全新的營帳不單提供冷暖氣及電源插座，更設有私人浴室，適合露營初體驗的小人兒。（印第安營帳 每晚$1800起 / 4人）（楊柏賢攝）

遙控機動船——遙控船池內養有多條錦鯉，但不用擔心會傷害到魚兒，皆因船的摩打都設置在船身露出水面的位置。小朋友可一邊操控機動船，一邊配合一些小遊戲或任務，從而訓練耐性及專注力，活動適合5歲以上參加。（$80 / 30分鐘）（楊柏賢攝）

草坪遊戲——西園有一片偌大草地，最適合玩草坪遊戲！這裏提供國皇棋、木梯球、芬蘭木柱、布袋球，有專人玩法教學。很多遊戲可能連爸爸媽媽都未玩過，是親子學習和比賽的好機會！（$100 / 45分鐘）（楊柏賢攝）

手工藝工作坊——逢周末舉辦的手工藝工作坊，導師會教授大小朋友製作不同手工，如馬賽克杯墊，以及因應「自然生態月」主題設計的樹葉書籤和再造紙工作坊等。（$120 / 45分鐘）（楊柏賢攝）

勇者城堡——園內有一個供遊人自由遊玩的繩網陣「勇者城堡」，上面有一個簡易版飛索，適合未夠年齡參與「樹頂走廊」的小豆丁一嘗飛索的滋味。（楊柏賢攝）

「馬騮上樹」——玩「馬騮上樹」的小朋友須佩戴頭盔及安全繩等裝備，在教練指導下，一步一步攀樹，在目標點敲一下鈴聲才算完成。（$180 /人）。（楊柏賢攝）

【明報專訊】愈來愈多人喜歡趁假期或周末到離島走走，感受一下遠離繁囂的寧靜，其中長洲是熱門地點之一，除了特色美食選擇多，交通亦算便利。現在長洲更設有一個適合一家大小的戶外活動好去處，玩大半天又得，過夜露營亦得，絕對是親子遊的好選擇。（模特兒因拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

小模特兒：Yoyo

從中環碼頭乘搭快速渡輪，只需35分鐘便到長洲，下船後從長洲碼頭右旁之公眾碼頭乘坐街渡至「西灣碼頭∕張保仔洞」，約10分鐘便抵達西園。秋冬除了是露營的熱門季節，也非常適合戶外活動，所以集露營、歷奇活動、戶外遊戲等體驗於一身的西園，便成為了大小探險家的好去處。

海景營地歎「鹹蛋黃」

西園佔地超過4萬平方米，設有多個供客人自攜營帳或享受特色glamping的露營區；最特別是擁有私人營地難得一見的海景營區，可眺望日落夕陽。除了露營，園內亦有多項特色活動供客人選擇，屬高難度挑戰的有「樹頂走廊」，當中包括飛索、繩網橋等難關，適合滿12歲及身高150厘米的玩家；年紀小一點的，則可挑戰4歲以上即可體驗的「馬騮上樹」，在教練指導下沿樹幹攀至目標位置。園內還有很多適合一定大小的活動，例如餵羊仔、手藝工作坊、遙控船等，足夠消磨一整天。

■INFO

長洲西園

入場費：3歲以上$48，另設各種套票，住宿營友參加活動可享85折，詳情可瀏覽www.saiyuen.com

開放時間：上午9:30至晚上6:00

地址：長洲西灣（中環5號碼頭乘船往長洲後，可步行、踏單車或乘街渡前住）

查詢：2981 1010

[Happy PaMa 教得樂 第425期]