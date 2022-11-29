家家有禮：坐布甸號火箭 上太空過Xmas

【明報專訊】今年上太空過聖誕！人氣角色布甸狗與好友Macaron及Muffin等組成冒險小隊，在葵芳新都會廣場引領大家，走一趟「漫遊太空之甸」奇幻之旅，執行太空任務。穿上太空裝的布甸狗，駕駛在露天廣場的5米高火箭「布甸號」，登陸「星際探測基地」及穿梭13米長「漫星花院」。大家可在4米高的圓拱形花園和布甸狗及Macaron合照，旁邊有2組紫色的燈飾環繞，充滿浪漫氣氛。

此外，聖誕場景亦遍佈L3及L4的露天廣場，「霓虹星光牆」的紫色花海上有多款可愛布甸狗霓虹燈，太空基地旁亦有聖誕主題的立體裝置，掛滿幻彩燈飾，打造一個「光影遊園」。The Point會員還可憑指定電子消費金額及積分，換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗、星際收納袋及Sanrio聖誕禮品包，與一眾角色共度聖誕！

■INFO

新都會廣場「漫遊太空之甸」

日期︰即日至2023年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰葵芳新都會廣場L3、L4露天廣場及L5空中花園

查詢︰2429 6500

■送星際收納袋及單柄陶瓷碗

新都會廣場送出星際收納袋及單柄陶瓷碗予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。截止日期：12月6日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第425期]