家家有禮：芬蘭小精靈 傳遞北歐快樂聖誕

【明報專訊】原來聖誕老人背後有一班神秘精靈小幫手，為大家傳遞佳節的歡樂！芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu來到將軍澳東港城，帶來充滿北歐傳統氣息的快樂聖誕。由芬蘭創作團隊Silas Tonttukylä製作的Tonttu木雕小精靈公仔已有逾30年歷史，每個小精靈均代表着芬蘭的聖誕傳統文化。「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」集合多款經典造型的Tonttu木雕，大家踏入博物館即可看到一眾可愛小精靈，更可游走於6米高Tonttu精靈聖誕樹與3米高薑餅人之間，與小精靈一起倒數聖誕。

小精靈更透過AR技術送上聖誕祝福，每個打卡位都附有AR濾鏡，只要掃描QR code，便能感到北歐聖誕的仙境氣氛。遊歷完畢，別忘記把聖誕祝福傳揚出去，The Point會員只需憑指定積分及即日電子消費滿指定金額，即可換領原木風精品，可當作祝福親友的聖誕禮物。名額有限，先到先得，換完即止。

■INFO

HOHOHO! Amazing Christory Museum!

日期︰即日至2023年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰將軍澳東港城1樓中庭

查詢︰2628 7399

■送聖誕木柄杯

東港城送出聖誕木柄杯予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。截止日期：12月6日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第425期]