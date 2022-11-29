國際親子台：與時並進的玩具

【明報專訊】前陣子的親子講座，我問家長，知否用6塊「2×4積木」，到底可以砌出多少種不同的組合？

有些人說100種，有些人回答可能過千，但實際上，答案是9億多種。

這個答案有沒有讓你震驚？

事實上，當我們用心留意孩子透過積木砌出的世界後，就發現原來真的可以拼出千變萬化的東西。小朋友可以砌出自己的遊樂場、廚房、隧道或課室……看着孩子發揮創意，把積木搭建成一個又一個新場景時，我只能驚歎於孩子的創造力。

玩樂過程是成長功課

只要我們願意給予孩子空間，他們都可以把簡單的東西化成玩具。最好的玩具設計者，往往不是大人，而是負責玩的孩子。

一個用完的膠樽，可以化身成樂器，也可以是保齡球樽或球棒。一堆鈕扣，可以是一條手鏈或一個大餐，甚或是一幅立體圖畫。更重要的是，在玩的過程中，孩子可以沉澱自己的生活點滴，是一個自療的過程，也是成長的功課。

幼年的孩子，若我們願意抽時間一同玩，讓孩子用不同方式「訴說」心事，尤其在角色扮演的環節，能「聽到」孩子的分享信息更勝千言萬語。

我的孩子自小是LEGO迷，常常在家把積木化身成幻想樂園。剛巧數星期前有機會跟他們的產品總監及創意總監在線上交流，他們不諱言在設計時，很多場景也是受小朋友啟發而來。

近日他們更在設計新角色時加入不同背景的角色，讓孩子明白現實世界中是多元的。明年他們將會推出一些新朋友，而他們也是來自不同文化及生活背景的。有膚色與種族的不同，有些是傷健之別，也有些是在身體或情緒上面對不同困擾的人。

積木人偶背景愈趨多元

也許大家會奇怪，為什麼連LEGO公仔也要如此複雜？我倒欣賞這些細節上的刻意，有時我們在不知不覺中為孩子過濾了世界的多元，我們以為把不好的東西拿掉，孩子就可以一生無憂，殊不知感受真實才是真正的快樂來源。

曾聽過有些幼稚園孩子對於蘋果是紅色深表困惑，原因是父母從來都會削皮切碎蘋果，作為蘋果蓉或蘋果粒給孩子吃，所以孩子從來沒有見過真正的蘋果模樣。

積木中這些新角色包括對自己要求甚高的完美主義者Aliya、帶着憂慮移居到新城市的Leo、網上知名但內心寂寞的Nova、帶點亞氏保加卻是音樂天才的Paisley等。以上各個帶點瑕疵的人，是不是像透我們自己或我們身邊的人？

畢竟這才是真實的社會，讓孩子在發揮創意建構時，知道自己的雙手可以做出不一樣的世界，明白有差異與多元是生活的本質，擁抱平等與共融，這才是真正在創建未來。

這世代，連玩具也要與時並進。我們唯一需要堅持的，就是放手讓孩子繼續發揮創意！

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第425期]