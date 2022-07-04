教大GPS：學音樂黃金期

【明報專訊】「音樂」天賦是幼兒最早出現的其中一種能力。妊娠的第3個月，新生兒便能對外界音樂的刺激產生反應，有些媽媽甚至感受到胎兒在肚子裏跟外界的音樂互動（如踢肚皮）。音樂學習為兒童各方面的發展帶來益處，大量研究證明音樂能促進學齡前兒童語言、聽力、記憶力、創造力、行動力、專注力、數理能力等多方面能力的發展。對此，家長們會關心：小朋友應何時開始學習音樂？音樂啟蒙真的有黃金關鍵期嗎？首先讓我們一起來了解一下什麼是關鍵期。

關鍵期是什麼？

關鍵期可以理解為個體發展過程中，環境影響能起最大作用的時期。即使是相同的經歷，孩子特定的能力在關鍵期內能得到更顯著的發展。例如在音樂教育方面，絕對音感能力就需在關鍵期內訓練才能習得。諾貝爾生理學或醫學獎獲獎者David Hunter Hubel及Torsten Nils Wiesel的研究，已確定了關鍵期的理論。

學習音樂有關鍵期嗎？

由2個月大開始，幼兒的聽覺系統已經開始發展，能夠分辨協和／不協和和弦。加拿大教授Laurel J. Trainor及Sandra Trehub在1992年的早期研究就指出，5歲前的幼兒對音高的辨別能力比成人更高。同樣地，學者Antoine J. Shahin、Larry E. Roberts及Laurel J. Trainor在2004年一項研究中，通過觀察腦電圖，發現對比成年人來說，4至9歲小朋友的腦部聽覺皮質對音樂的反應幅度更大。

如何在家訓練音感？

研究指出，由於腦部結構的差異，幼兒對音感的分辨能力與成人不同，5歲前是「練耳」關鍵期的最佳年齡。音樂是一門聽覺藝術，如果家長抓住關鍵期，為兒童提供相應的音感訓練，包括讓他們更多的感受音色、音調和節奏等，會更有助於孩子日後的音樂發展和樂器學習。

很多父母雖然不會演奏樂器，但他們重視孩子的早期教育，同時也熱愛音樂。其實家長有能力為孩子營造良好的音樂啟蒙環境，在家中可以陪同孩子聆聽不同類型的音樂，培養孩子的音樂感。歌曲類型宜多元化，可選擇不同速度、調性或感覺的兒歌、古典或流行歌曲。除了聆聽外，家長可多與孩子在家哼唱旋律簡單的兒歌，輔助孩子跟隨音樂拍拍子，又或者是一些音樂律動活動，例如跟隨節拍擺動身體。如果想讓幼兒接觸樂器，簡單的敲擊樂器，例如沙槌、搖鼓或木片琴，都是不錯的選擇。其實簡單的音樂活動已經幫助激發小朋友的音樂興趣和音樂感知力。

文：江肇衡

（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第425期]