盡情玩樂：捍衛兒童遊戲權 革新屯門公園遊樂場 王見好退下前線 繼續玩不停

自由組合——智樂自2020年起致力推動這類「二分一遊樂場」，由機構創建一半，其餘一半則交由小朋友利用各式各樣的物資，自行拼合或分拆，建設一個屬於他們的遊樂場。（資料圖片，智樂提供）

社工出身——Kathy（左）30出頭便成為智樂總幹事，社工出身的她，自言是加入機構後才明白，真正的遊戲，是應該由孩子自發、自主及自決。圖為1997年，她陪同已故名譽會長安妮馬登夫人（中）接受香港公益金的捐款。（智樂提供）

【明報專訊】香港的遊樂場設施，向來被詬病千篇一律，了無新意。直至4年前，有社區參與的屯門公園共融遊樂場落成，新奇的設施，不單叫人眼前一亮，所帶來的迴響，也促使政府承諾投放更多資源，陸續改造康文署轄下170個公共遊樂空間。

如果屯門公園是一場「遊樂場革命」，當年帶頭革命的，正是剛榮休的智樂兒童遊樂協會（下稱智樂）前總幹事王見好（Kathy）。過去26年，她為捍衛兒童遊戲權利，一直走在最前線，如今雖然身分有變，但她那團火，卻永不熄滅。（註︰受訪者因拍攝需要暫除口罩）

文︰沈雅詩

近一兩年，大家或許會發現，很多新落成或重建的遊樂場，例如東啟德公園、康寧道公園（一期）、啟德大道公園等，都不再帶有傳統遊樂場的影子，摒棄了「罐頭式」的塑膠組件設施，取而代之，是很多創新的玩意。這一切，都要多得屯門公園，它成為「好玩」遊樂場的楷模。記者笑言全靠Kathy「成功爭取」，她卻不邀功：「其實當時我只有一個目標、方向，就是覺得香港需要有更優質的公共遊樂空間，使到不同能力的小朋友都覺得好玩。但那時我並無全盤計劃的，也不知道要怎樣行。」

小時常帶3個弟弟四處玩

時光倒流至2015年，智樂牽頭舉辦了香港首個跟遊樂場有關的設計比賽，「智樂的同事、董事會，以至不少基金、各界伙伴都曾經問我『你這樣做是否一定行？』我老實回答他們說不知道。但我知道，若什麼都不做，就肯定不行！」比賽後，Kathy又嘗試游說康文署把得獎作品的概念用於即將要維修的屯門公園中，沒料到署方不單沒推卻，更伙拍建築署一起研究。「建築署後來找了智樂擔任遊樂環境顧問，於是我們又透過『小小遊樂場專員培育計劃』，邀請兒童一起參與，聆聽他們的意見。」就這樣，一個糅合公眾設計、滲入小朋友意念，有沙、有水、充滿不一樣設施的屯門公園，在2018年誕生了。

在智樂的網頁，有這樣懾人心弦的一句：「心繫兒童，孜孜不倦，勇往直前，迎接挑戰，不到黃河心不死。」Kathy也是憑着這份壯闊胸懷，帶領機構走了四分之一個世紀。

「遊戲是兒童的基本權利」，這是智樂的核心信念，Kathy更加經驗到，「有得玩」的小朋友，成長會很不一樣。她自己就是一個很好的例子。在公共屋邨長大的Kathy，媽媽早歿，家中長輩為口奔馳，身為大家姐的她，負責帶着3個弟弟四處玩。「我們經常和鄰家孩子結伴去玩，那時家境不太豐裕，很多時都是玩些不需要道具的集體遊戲，例如猜包剪揼、猜樓梯、一二三紅綠燈等。又或者去街市執紙皮，用來滑樓梯；下雨天，就跑到街上去踢水。」自幼浸淫在遊戲的歡愉中，塑造出Kathy開朗的性格，「我在中學時已經立志做社工，因為很想把快樂、積極的人生，和其他人分享」。

「貪玩」媽媽身教 子女常帶來驚喜

當上媽媽後，Kathy自不然以「玩」去模造孩子的成長。「我加入智樂時，兒子剛1歲，舉凡機構搞的活動，他都有參加；我在工作時，遇到好玩的點子，又會帶回家，跟小朋友分享。」不過，當兩兄妹愈來愈「識玩」時，已經不需要媽媽把遊戲帶給他們，反而是他們把遊戲帶給媽媽。「每一天，他們都會設計一些遊戲待我回家玩。試過有次放工開門，孩子不准我入屋，原因是那裏已經變成『海』，他們要我沿着爬行墊，一格一格的踏入房。又試過8號颱風下回家，家門貼滿了颱風標誌，我需要『嘟』些機關才可進入。」

時光荏苒，一對子女雖已不再為媽媽設計遊戲，但遊戲的神奇力量，卻伴隨他們的人生。「我會形容兩兄妹都是積極、樂觀、有motivation（動力）的人，我相信，這個跟他們小時候，很願意主動找東西玩、想辦法玩，又慣用他們的創意去解決玩耍上的難題有關，遊戲強化了他們這些素質。」

轉工不成 「骨子裏喜歡自己的工作」

正因為深信遊戲的威力，促使Kathy自1996年加入智樂後，便一直鎮守大本營，帶領機構由最初10多人發展至現在有70多名員工；由當初只得一個辦公室，增至目前有13個工作點。不過，Kathy自爆，其間也曾想過轉工跳槽，「那是入職首五六年的事，當時香港經濟環境不太好，有些基金不再給我們贊助，籌款亦很困難，加上我自覺表現平平，於是便嘗試找新工作」。可笑的是，在面試期間，對方直指看得出Kathy很留戀現在的機構，更反問她為何要轉工？這句話猶如當頭棒喝，「是的，原來我骨子裏很喜歡自己的工作，覺得很有意思和價值」。往後那20年，Kathy便再沒有想過辭職，只是專注目標，想辦法跨越每個挑戰。

價值受肯定 播下種子已萌芽

默默深耕這麼多年，問這位殿堂級遊戲專家，如何評價香港兒童遊戲文化的發展？「我覺得是進步中的。」她補充，由早年社會普遍認為遊戲一定要帶有目的、「自由玩」是浪費時間，到近年，喜見愈來愈多社工、教師，甚至家長，都不再懷疑遊戲的價值，大家只是想，可以怎樣創造更有利的條件，讓小朋友盡情去玩。誠然，智樂歷年播下的種子已經萌芽，Kathy也期盼終有一天，在這片土壤修成正果。

告別職場剛1個月，Kathy已展開環遊世界的大計，「會先去英國，之後去歐洲，然後再返內地」。她笑言聽足兒子的吩咐：「他跟我說『媽咪，你一定要繼續玩呀！』」但Kathy強調不會只顧自己玩樂，退而不休的她，會以兒童事務委員會非官方委員、國際遊樂協會副會長的身分，繼續關注兒童的遊戲權利和需要，也呼籲各界攜手合作，「我們要努力把小朋友的playfulness（玩興）提出來啊」！

[Happy PaMa 教得樂 第426期]