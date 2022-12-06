家家有禮：遊歷夢幻花森林

【明報專訊】大家想不想與一班小動物開心過聖誕？葵興life@KCC把童話繪本化為現實，將西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro的作品首次帶到香港，展開一場「聖誕『森』動旅程」。大家可遊歷7大夢幻花森林場景，例如與小刺蝟在森林捉迷藏、和小白熊及其他小動物在樹屋下聚會、參加小野兔的茶會、和小企鵝一起拆聖誕禮物等。

另外，香港園藝治療協會推出治療「森」靈工作坊，由園藝治療師Connie Fung教大家製作植物拓印環保袋，從而放鬆身心，治癒心靈。同場舉行「精靈森林市集」，集合多名本地職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物。若想親手製作禮物，還可以參加聖誕工作坊，包括乾花擴香石、果凍蠟燭、聖誕馬卡龍蠟燭及乾花聖誕掛飾，只要於活動期間即日以電子消費滿$500，即可報名參加。

■INFO

聖誕「森」動旅程

日期：即日至明年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：葵興life@KCC 3樓及

空中花園Green@KCC

查詢：2400 8000

■送Mia Charro拼圖

life@KCC送出Mia Charro拼圖予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。截止日期：12月13日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第426期]